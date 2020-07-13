各地各方全力防汛救灾

本报北京7月12日电 当前防汛形势十分严峻，各地各方深入贯彻习近平总书记对进一步做好防汛救灾工作的重要指示精神，压实责任、勇于担当，深入一线、靠前指挥，全力抢险救援，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

国家防总12日决定将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。国家防办、应急管理部召开重点省份防汛抗洪视频会商调度会，组织水利部、自然资源部、中国气象局会商研判当前雨水汛情发展态势，落实落细各项工作。

江西全力应对，紧急从省级救灾物资储备库向鄱阳、婺源、浮梁等受灾严重地区调拨帐篷、折叠床、棉被、毛毯等物资。12日，中央防汛救灾物资陆续运抵江西，该批救灾物资将分送至长江沿线和环鄱阳湖防汛救灾重点地区，有序发放到受灾群众手中。湖南将洞庭湖区和湘西北地区作为当前防汛抗洪主战场，严密防范管涌、滑坡等险情以及强降雨带来的地质灾害。湖北在防汛救灾一线成立了“党员突击队”，设立“党员先锋岗”，确保急难险重位置上都有党员身影。浙江组织党员干部开展清理路面、人员安置、物资转移等工作，选派机关党员干部奔赴压力最大的防汛点。驻地解放军和武警部队积极参与抢险救灾工作，全力解救被洪水围困的群众。

（综合本报记者丁怡婷、戴林峰、孙超、程远州、方敏报道）

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 01 版）