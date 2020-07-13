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全力以赴抗洪抢险

张  凡

2020年07月13日08:23 来源：人民网－人民日报

汛情就是命令，防汛刻不容缓。

习近平总书记对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示，强调要采取更加有力有效的措施，切实做好监测预警、堤库排查、应急处置、受灾群众安置等各项工作，全力抢险救援，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

今年以来，全国累积降水量比常年同期明显偏多且降雨集中，多个省份发生严重洪涝灾害。汛情当前，从“时刻准备、全力以赴”的承诺，到“洪水不退、我们不撤”的决心，各地冲锋破浪、迎战洪水的行动，推动防汛救灾工作取得积极成效。但随着我国全面进入主汛期，防汛形势十分严峻。各地区各部门必须坚持人民至上、生命至上，全力以赴抗洪抢险，为人民筑牢防汛救灾的责任堤坝。

越是险情当前，越考验党员干部的责任担当；越是关键时刻，越需要万众一心的坚实行动。闻“汛”而动，迎难而上，用责任与行动把确保人民生命财产安全落到实处，我们一定能打赢防汛救灾这场硬仗。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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