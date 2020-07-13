让“禁渔令”落地有声

6月29日，本报读者来信版刊发“来信调查”《长江禁渔，为何还有禁而不止的现象》，反映了长江十年“禁渔令”实施后，沿江多地偷捕现象时有出现、渔政执法力量较为薄弱、渔民生活有隐忧等问题。报道刊发后，引起广泛关注。

连日来，为深入贯彻落实长江十年“禁渔令”，沿江地区迅速行动、多措并举：有的省份开展实地调研，要求做好退捕渔民转产就业安置、生计保障；有的省召开省委常委会，加强对禁捕工作的组织领导，强化协调联动和督促检查；有的省份研究增加沿江市县渔政执法人员编制，确保人员力量、装备条件与禁捕任务相匹配……

针对长江禁渔工作存在的薄弱环节、突出问题，沿江地区有哪些做法可以借鉴？十年禁渔，该如何持续抓好？近日，记者再赴长江沿岸多省市走访调查。

针对退捕渔民人数多、年龄大、文化程度不高实际情况

多措并举，确保渔民退得出、稳得住

从安徽安庆渔港驱车不到10分钟，记者来到了位于大观区的渔民新村。黝黑的肤色、粗壮的手臂、饱经沧桑的面庞，眼前这名中年人叫王冬喜。他曾是一个地地道道的渔民，在政府帮扶下，退捕上岸，告别了从事20多年的渔民生涯。

王冬喜家里干干净净，衣柜、电扇、餐桌布置得井井有条。他说：“房子是两室一厅，78平方米，属于渔民安居工程，由政府统一建造。买这套房子，政府给了4万元补贴，自己也出了一部分。粗算下来，比购买同等面积的商品房划算。”

近年来，安庆市大力推进渔民安居工程，不少像王冬喜一样的渔民退捕上岸，实现安居乐业。大观区渔政站站长何广胜说，一方面，对减船退捕渔民实行补偿，让渔民基本生活有保障；另一方面，积极拓宽退捕渔民转产就业渠道。比如，为渔民举办就业帮扶专场招聘会，加强就业技能培训，大力开发公益性岗位，尽量保证每户有一人以上就业。

“以前打鱼，天天漂在江上，遇到大风大浪是常有的事，整天提心吊胆！”王冬喜坦言，由于风吹日晒，绝大多数渔民患有多种疾病，上岸转产就业对身体也有好处。

记者调查了解，为做好退捕渔民安置保障工作，沿江各地做了大量工作，但也有个别地方存在退捕渔船和渔民的底数不清、部分退捕渔民尚未转产安置等问题。对此，沿江不少地方迅速行动。比如，对渔船渔民基本情况开展“回头看”，逐船逐人登记造册，做到不落一船一人；全面清理取缔非法渔船，做到应退尽退、应补尽补、到船到户；通过资金补偿、就业扶持、建设安置住房等多种形式，确保渔民退得出、稳得住。

“刚开始，渔民有意见。管理处主动进门入户把政策讲清楚，并‘严把三关’，让渔民吃下定心丸。”湖南岳阳市南湖新区月山管理处党工委书记张勇说，“严把入户关，做到每户必验、每船必查；严把审查关，专业渔民身份认定，村组、社区、管委会层层把关；严把监督关，每轮审查结果及时公示，接受监督。”目前，南湖新区105户453名渔民的补偿工作已全部完成。

前不久，江苏扬州市邗江区瓜洲镇渔业村渔民王桂荣上交了捕捞证，政府补贴15万元回购了他的3条船，并提供了安置房。“补贴到位，生活有奔头，肯定愿意上岸。”王桂荣说。

针对捕运销购分工明确、手段隐蔽，形成地下产业链现象

重拳出击，防止非法捕捞再次回潮

“强化执法监管，打击违法犯罪，打得严、打得准，才能退得出、稳得住。迅速开展行动，斩断非法地下产业链。”6月30日，在江苏省长江流域禁捕退捕工作推进会上，江苏省政府副秘书长诸纪录提出要求。

江苏镇江市公安局食药环侦支队政委梅荣介绍，以往对于非法捕鱼，大多由渔政部门负责，以行政罚款和教育为主。近年来公安机关把非法捕捞列为重点打击的刑事案件之一。

“2018年查处犯罪嫌疑人75名，2019年查处了53名，今年以来仅抓获犯罪嫌疑人9名。”梅荣说，以往长江禁渔期一般是3月1日至6月30日，共4个月。今年开始全年禁捕，禁渔期长了，非法捕捞却大幅减少，治理成效初显。

长期以来，由于少数人的消费习惯，非法捕捞野生江鱼有利可图，导致偷捕现象时有发生。对此，记者调查了解到，一些地方重拳出击，采取白天与夜间、明查与暗访相结合的检查方式，力争从源头和终端斩断地下产业链，防止非法捕捞再次回潮。

今年4月30日深夜，湖北潜江市渔政局开展巡查执法。2时28分，执法人员乘渔政执法艇在汉江泽口水源地保护区附近江面发现，一艘钢制机动船上有人正在收网。潜江市渔政局局长何金龙说：“检查发现船舶储物舱有三层网两副，船前甲板有长约60米的密眼刺网一副，刺网上有大量活体刁子鱼，船舶活水舱有活体鲤鱼、鳊鱼各两尾。”

“该案已移送公安机关立案侦查，打破了群众在禁渔期、禁渔区电鱼、毒鱼、炸鱼或渔获物较多才入刑的固有观念，有效震慑了非法捕捞者。”何金龙说。

“我这里卖的水产品以人工养殖为主，也没有其他渠道购买江鲜。”近日，记者走访安徽某市一大型农贸市场，询问是否有长江江鲜售卖，一名店主表示。

随后，记者走访多家商铺，店主均表示，非法捕捞涉嫌刑事犯罪，大部分人不敢铤而走险，市面上明目张胆卖江鲜的少了。

消费管住嘴，执法迈开腿。安徽芜湖市农业农村局相关负责人表示，该局联合市场监管局采取“四不两直”方式，深入菜市场和餐饮行业开展市场监督检查。同时，在农贸市场、批发市场等地张贴《关于禁止经营长江刀鱼等长江江鲜的通告》，明确告知长江禁渔制度、禁渔范围、禁渔时间和举报电话等。

针对水域点多面广，渔政执法力量相对薄弱问题

群防群治，捕鱼人变成护渔员

6月30日天刚微亮，李士喜便穿着“宜昌渔政”工作服，从周家河村出发，往猇亭大桥方向驶去，开始一天的巡护工作。

今年58岁的李士喜，家在湖北宜都市红花套镇周家河村。此前他是一名“资深”渔民。“从25岁开始就以捕鱼为生，一干30多年。没想到有一天，我会从捕鱼人变成护渔员。”

近年来，为积极引导社会团体和群众广泛参与退捕水域渔业资源巡护，建立新形势下生物多样性保护长效管理机制，宜昌市渔政监察支队聘请了退捕转产渔民加入协助巡护长江工作，将捕鱼人转变为护渔员。

“9公里的湖岸线，水域广阔。我们整个农管站只有5个人，监管力量捉襟见肘。”湖南岳阳南湖新区月山管理处农业管理站站长刘石玉说，老渔民对渔汛信息、水域情况更熟悉，他们加入巡湖队，可以协助渔政有效打击非法捕捞。此外，调动群众积极性，形成群防群治，还能促进长江大保护理念深入人心。

记者调查了解到，针对水域点多面广，渔政执法力量相对薄弱问题，各地加强部门、地域联动，实现常态化监管。

芜湖市农业农村局相关负责人表示，将进一步加强部门协作，建立水上联合执法机制，严厉打击长江流域芜湖段及其重要水域非法捕捞等破坏生态环境的行为。同时，加强工作联动，将打击非法捕捞与禁捕退捕等工作结合起来，建立发现、举报、查处、问责机制。

湖北武汉市公安局相关负责人表示，警方将加强与渔政、市场监管等部门协作，紧盯线索发现、源头治理、行业消费等重点环节，抓好全链条管控。针对水上警务特点，积极探索完善水上警务信息化工作平台，推动实现水域全天候精准打击。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 07 版）