涵养赤诚奉献的时代品格

“奉献”二字，历来为人所尊崇，在时间长河中历久弥新。奋进道路上，越是面临艰巨任务、严峻挑战，越需要无私奉献，越呼唤奉献精神。

新冠肺炎疫情防控期间，84岁的钟南山院士无惧病魔、挺身而出，“95后”女医生4天3夜骑行300公里返岗抗疫，北京基层社区防疫摸排工作者甚至睡觉时都抱着手机……神州大地上传颂着忘我奉献的生动事迹。在重大疫情考验面前，无数人迎难而上、担当尽责，让无私奉献的传统美德，在新时代有了更加鲜亮的底色。其中，一批又一批共产党员逆行出征、无惧风浪，发挥了先锋模范作用。

奉献是一种纯洁高尚的精神境界，更是共产党人的精神特质。从“拼上老命大干一场，决心改变兰考面貌”的焦裕禄，到“为了独龙族群众早日脱贫，再苦再累都值得”的高德荣，再到“誓干惊天动地事，甘做隐姓埋名人”的黄旭华……回望党领导人民奋斗的不平凡历程，千千万万共产党员不畏险阻、不怕牺牲，奉献生命和热血，燃烧青春和才智，挥洒辛劳和汗水，写就了辉煌灿烂的前进篇章。今天，奉献的内涵没有改变，奉献的意义更为凸显。无论是抗击疫情的战场，还是经济社会发展的现场，都需要不计得失的真诚付出，都呼唤赤诚奉献的精神追求。

心有大我、心有大爱，方能赤诚奉献。事实证明，一个人一旦有了大我大爱的崇高思想，就能许党报国、担当任事。反之，如果奉行精致的利己主义，计较于“小我”的利益得失，就会争名逐利、精于算计，甚至挖空心思、违法乱纪攫取私利。坚持人民至上，始终把人民放在心中最高位置，坚守“捧着一颗心来，不带半根草去”的公仆情怀，树立“爱的最高境界就是爱人民”的高尚品格，涵养“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”的精神风范，才能在以奉献为美、服务人民、服务社会的大爱情怀中，成就事业、点亮人生，抵达崇高的境界。

奉献精神不是与生俱来的，离不开经年累月的修身正己。从科学理论武装，到党性教育引导，从传统美德滋养，到斗争实践磨砺，都是砥砺奉献精神的重要途径。三十二年如一日的守岛英雄王继才，在脱贫攻坚一线倾情投入、奉献自我的黄文秀……他们都是牺牲小我、成就大我的典范。经常和先进典型对照，不断叩问初心、守护初心，有助于增强埋头苦干的原动力、忠诚奉献的精气神。自觉接受经常性的理论学习、教育熏陶，时常反躬自省、修枝剪叶，注重涵养无私奉献、真诚付出的精神品格，也是共产党人先进性的一种体现。

奉献的人生最美丽，忘我为民最幸福。奉献有大有小，只要真心奉献，都是高尚的、可贵的。有一分热，发一分光，矢志奋斗、甘于奉献，我们就一定能在全社会传递更多正能量，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚汇聚起磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 04 版）