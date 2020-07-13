7月12日，武警江西总队机动支队官兵在鄱阳县昌江圩利用推车运送沙袋。

受持续强降雨和上游来水叠加影响，7月12日零时，鄱阳湖水位突破有水文纪录以来的历史极值。武警江西总队500余名官兵坚守鄱阳县昌江圩堤坝一线处置险情。

当日，国家防总将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级，水利部也将水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。曹先训/摄（新华社发）

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新华社北京7月12日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示。

习近平指出，近期，长江、淮河等流域，洞庭湖、鄱阳湖、太湖等湖泊处于超警戒水位，重庆、江西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江等地发生严重洪涝灾害，造成人员伤亡和财产损失，防汛形势十分严峻。

习近平强调，当前，已进入防汛的关键时期，各级党委和政府要压实责任、勇于担当，各级领导干部要深入一线、靠前指挥，组织广大干部群众，采取更加有力有效的措施，切实做好监测预警、堤库排查、应急处置、受灾群众安置等各项工作，全力抢险救援，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。国家防总、应急管理部、水利部等部门要加强统筹协调，科学调配救援力量和救灾物资。驻地解放军和武警部队要积极参与抢险救灾工作。

习近平要求，各地区各有关部门要在抓好防汛救灾各项工作的同时，精心谋划灾后重建，尽快恢复生产生活秩序。要认真做好受灾困难群众帮扶救助，防止因灾致贫返贫。

来源：中国青年报