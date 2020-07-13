看了7月11号贵报评论《健康很贵，不要浪费》一文，在为沈阳30岁“吃播”博主王先生的突然离世感到惋惜的同时，也觉着“吃播”已经成为了一种模式，催生了畸形的“吃播”文化。

暴饮暴食的危害人尽皆知，但在“吃播”领域，却是收割流量的一大利器。原因很简单，如果不能吃出点新花样，粉丝为什么要围观打赏？为了求关注，“吃播”纷纷吃人们所不敢吃、不能吃、吃不到、吃不完……由此不免给身体造成严重伤害。副作用不必多言，他们的体重与血压可能比粉丝增长更迅速。

一些走偏的“吃播”异军突起，很难说得清是悲剧还是喜剧。与各种食材一同被挥霍浪费的，还有表演者的身体与底线，而这些无疑是人生真正有价值的东西。尽管如此，这种买卖却依然是难以持续的，当一个“吃播”不足以满足猎奇的心理，势必会有新的“吃播”取而代之。

毫无节制的饕餮，不讲卫生的猎奇，不仅毫无美感可言，还是一种浪费。吃好吃的食物，本应是一种人生享受，如果总是想以低俗、离谱等方式扯眼球，那无疑是本末倒置，甚至会为之付出生命的代价。而围观者也要戒除不负责任的“投喂”，才能共同净化网络空间。尊重自己和他人的身体，守护彼此的道德底线与社会责任，才是这个时代应有的理性。

按理说，饮食应该依据自然与科学规律，长期暴饮暴食对身体有百害而无一利。一些“吃播”明明知道这样对身体不好，但在流量与收益的诱惑下，还是铤而走险，最终葬送了自己的身体健康。

到了还原“吃播”文化本来面目的时候了。最早的“吃播”崇尚健康饮食，与广大网友分享饮食的快乐，但在流量的诱惑下，“吃播”文化逐渐变了味。我们希望，更多“吃播”能分享健康饮食的生活习惯，一边“吃”一边介绍饮食文化与养生知识，这样的“吃播”才能“红”得长久。（张军停）