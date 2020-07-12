中国援助巴基斯坦新冠肺炎隔离医院落成启用

本报伊斯兰堡7月11日电 （记者丁雪真）中国援助巴基斯坦新冠肺炎隔离医院9日在伊斯兰堡落成启用。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗、巴陆军参谋长卡马尔·贾韦德·巴杰瓦等出席落成启用仪式。巴方表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府及社会各界给予巴方坚定支持，先后派遣多支医疗专家组，提供大量防疫物资，并援助建设隔离医院。事实再次证明，巴中友谊历久弥坚，困难时期更显珍贵。在中方有力支持下，巴方在短时间内建成这所隔离医院，将专门用于新冠肺炎患者的救治。疫情过后，巴方计划将该医院作为巴传染病救治中心继续使用。巴方将进一步学习中国防疫经验，尽早战胜疫情。

中国驻巴基斯坦大使姚敬表示，中巴两国是同甘共苦、守望相助的好朋友、好兄弟。在应对疫情过程中，中巴双方始终相互支持，携手同行，以实际行动践行中巴命运共同体理念。

据了解，该隔离医院建造周期为40天，共设有250张床位和5间重症监护室，设施齐全。

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 03 版）