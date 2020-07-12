北京市急救中心累计转运新冠肺炎相关人员20370人次 工作人员零感染

人民网北京7月12日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市急救中心主任张文中介绍，北京市急救中心担负新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者、发热患者以及其他急危重症患者的急救转运任务。从本市第一例新冠肺炎疑似病例转运开始至今已有近6个月时间。从一月下旬开始，根据疫情防控工作领导小组医疗保障组的安排部署，120急救系统一手抓急救转运服务保障，一手抓疫情防控，在机场、口岸、车站等相关区域24小时值守。新发地聚集性疫情发生后，迅速增派急救力量，全力做好转运工作。同时，加强全人员全要素培训，严格落实防控措施，对职工集中管理、分区待命，对救护车进行专业流程洗消。截至7月11日，120全网络负压救护车由疫情前的27辆增加到112辆，累计转运新冠肺炎相关人员20370人次，其中确诊病例670例，疑似病例294例，密切接触人员8688人次，其他相关人员10718人次，实现了所有工作人员零感染。

6月11日，新发地聚集性疫情发生后，北京市急救中心按照医疗救治和院感组的要求，迅速增派急救力量，投入转运一线，专项转运救护车组增加到了36组108人，洗消组增加到84人，专用发热车组增加到21组63人。每个急救车组急救人员穿着密不透风的防护服，在6～7月份高温酷暑的天气下，克服困难，连续奋战，确保了全市确诊病例、疑似病例、无症状感染者以及相关人员及时安全转运。

为完善防控策略和应对措施，将疫情防控端口前移。120指挥调度中心受理电话增加流行病学史问诊，流调问题增至八个，特别增加了发热患者境外旅居史、新发地等相关地区接触史询问；分模块调派防控转运专车和日常发热患者转运车，对确诊病例、疑似病例的转运精准对接，从患者诊断信息到转出转入医疗机构，都严格落实三核对、四确认、四交接流程；在转运中，对于发热患者进行流行病学史初步了解、体温监测，对患者和家属实施健康码识别，不遗漏与疫情相关的每一个信息。对有发热症状的危重症患者第一时间在现场开展对症救治，并通过调度指挥中心与设有发热门诊的医疗机构建立绿色通道，对生命体征不平稳的危重症患者，积极主动协助发热门诊及急诊间的转诊抢救；对患者严密监护病情发展的同时，积极开展心理安慰和情绪疏导。

面对繁重的转运工作和百姓的急救需求，院前急救人员调整班次、减少轮休，适应每一次急救需求，120全网络系统在完成新冠肺炎相关病例转运任务的同时，确保日常急救工作安全高效运转，全市急救服务呼叫满足率始终保持在95%。

下一步，北京市急救中心将继续保持顽强拼搏、刻不容缓的工作状态，按照市政府办公厅印发的《关于加强本市院前医疗急救体系建设的实施方案》，加强院前医疗急救人员队伍建设，实现管理高效、可持续发展的院前医疗急救服务体系，用安全高效的急救医疗服务，维护来之不易的防控成果，守护好首都百姓生命健康防线。