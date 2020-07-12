北京疾控中心提示：购买食品要选择正规的市场和超市

人民网北京7月12日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，近期有媒体报道，海外肉类食品加工企业员工确诊病例增加，近期海关总署也通报了进口冷冻南美白虾集装箱内壁、外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。

在此提醒市民朋友，疫情期间应注意防范接触性传播。购买食品一定要选择正规的市场和超市；外出采购时，一定要做好个人防护，戴好口罩，带上消毒纸巾和干净的购物袋；使用超市的推车、购物篮前，可以用消毒纸巾或消毒液对把手和扶手进行消毒；购物时，要与他人保持至少1米以上的社交距离。选购蔬菜、水果、肉类等生鲜食品时，应佩戴一次性手套或使用一次性购物袋套在手上进行挑选，不要直接用手碰触食物；肉类和海鲜等生冷食物要与果蔬、熟食等其他食物分开包装。购买有包装的食品，请注意查看食品标签上的生产日期、保质期、储存条件等内容。采购完成后，应进行手清洁；回家后，必须先洗手，避免双手污染家庭环境。特别提醒大家，避免采购来源不明的食物和原材料，对野生动物要做到“不碰、不买、不吃”，做野生动物的保护者。