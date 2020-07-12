探索公立医院绩效考核 提高医疗服务质量

随着公立医院综合改革深化，医疗行业的竞争日益加剧，公立医院要想在激烈的市场竞争中保持核心竞争力，绩效考核作为医院管理的重要手段具有不可替代的现实意义。7月10日，在信达生物制药支持下，中国医院协会举办医院绩效考核研讨云会议。研讨会围绕体系化管理、DRG及智慧医院建设等议题展开，为深入贯彻公立医院绩效考核，实现人民群众就医可及性与满意度提升，推动公立医院可持续发展提出了创新思路。

公立医院绩效考核，是引领公立医院综合改革向纵深推进的重要抓手，是推进医院高质量发展的重要举措。为进一步深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，国务院办公厅于2019年印发《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）（以下简称《意见》），在全国范围内启动三级公立医院绩效考核工作。《意见》提出了一系列具体考核指标和建设支撑体系的工作任务。

基于这个包括4方面共55个考核指标的体系，与会专家共同交流公立医院持续发展经验，分享实践成果。会议由中国医院协会会务部主任魏丽致开幕词，河北医科大学第四医院党委书记单保恩、苏州大学附属第一医院党委书记陈卫昌和中山大学肿瘤防治中心党委副书记何韵担任嘉宾主持。

北京大学人民医院党委书记赵越在主题演讲中表示，对照指标开展工作可以对医院管理起到很好的促进作用，但同时存在后劲不足的问题。要将绩效考核与医院整体发展相结合，需从体系化角度出发，根据医院具体情况，做项目管理，抓重点工作。他分享了应用DRG提高单床效率的经验，即通过增加单床产出方案实施，将单床效率与科室绩效部分挂钩，提高医院运行效率。同时也提出此种方法对病房专业组以及医生个人病床使用效率管理的可行性。

建立管理高效的医保支付机制有助于保障群众获得优质医药服务、提高基金使用效率，DRG是衡量医疗服务质量效率、进行医保支付的重要工具。北京大学第三医院党委书记金昌晓具体介绍了北医三院DRG应用方面的经验，他指出，医疗支付制度从按项目或人头付费变为按疾病症断分组付费，可有效改善过度治疗和治疗不足的问题，在管理中对医疗工作进行监管。

温州医科大学附属第一医院党委书记夏景林分享了智慧医院建设的实践成果，包括首创住院床旁结算、手机推送手术实时情况等措施，“让信息多跑步，让患者少走路。”

河北医科大学第四医院党委书记单保恩在上半场的主持人总结中指出，“将DRG应用于医院的精细化管理，有助于进一步规范医疗服务行为，提升医疗效率及医疗服务质量，控制医疗费用不合理增长。”

在下半场的讨论环节中，与会专家就医院考核体系中的持续发展指标展开阐述。其中，学科建设与科研转化做为医院可持续发展能力的体现，以及反映三级公立医院创新发展与持续健康运营的重要指标，成为讨论的焦点。

福建省肿瘤医院院长陈传本在发言中表示，随着医改深入，三级公立医院绩效考核推行，医院间竞争愈加激烈，而医院综合服务能力竞争，归根到底是学科的竞争。他提出在学科建设过程中，充分应用三级公立医院绩效考核体系，应用DRG三个维度五个指标，改变学科发展方式，提升学科服务能力。

四川省人民医院副院长王莉分享了自身管理经验，指出发展学科要从医院总体发展需要出发，做好学科建设规划，规范科学诊疗流程，培养学科带头人，组建高水平学科团队。她表示，“没有学科的发展，就没有医院的可持续发展”。

在科研方面，天津医科大学肿瘤医院院长郝继辉指出目前已有的评价体系使医院忽视了科研成果转化，同时存在专业性不强的问题。他建议以绩效考核为指挥棒，调整医院在科研方面的关注重点，设立专门机构部门，加强多元化资金投入，建立专门成果转化平台。

江苏省人民医院院长赵俊结合院内科研成果转化的具体工作经验，详细介绍了医院如何明确目标导向，将基础研究、临床研究、基金资源进行融合，推动创新的经验。他还就医院如何进行人才培养，如何建立成果转化平台，如何形成标准指南规范等内容发表了精彩演讲。

在会议的最后，中山大学肿瘤防治中心党委副书记何韵在总结发言中对本次会议给与了高度评价。他认为本次会议是“高得上去，落得下来”。所谓高得上去，就是政治站位高，所谓落得下来，就是理论联系实际，可复制、可推广。他强调指出公立医院绩效考核的目的是实践好、发展好、维护好病人的根本利益，让广大人民群众的获得感、幸福感和安全感更有保障，更加充实。