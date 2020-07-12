国家卫健委：7月11日31省份新增7例新冠肺炎确诊病例 均为境外输入

人民网北京7月12日电（记者 杨迪） 国家卫健委官网今日通报了截至7月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情的最新情况。7月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（天津4例，上海2例，浙江1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者235人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例78例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1971例，累计治愈出院病例1893例，无死亡病例。

截至7月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例326例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例78634例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83594例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者766329人，尚在医学观察的密切接触者3739人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5例（境外输入5例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察4例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者112例（境外输入84例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1928例。其中，香港特别行政区1431例（出院1197例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区451例（出院438例，死亡7例）。