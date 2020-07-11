昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，新发地批发市场发生聚集性疫情以来，北京已经连续四天实现零新增报告本地确诊病例，治愈出院人数不断增加，中风险地区在不断减少。中国疾控中心昨日公布《2020年6月至7月北京新型冠状病毒肺炎疫情进展（二）》表示，北京疫情已得到有效控制。

中国疾控中心公布的《2020年6月至7月北京新型冠状病毒肺炎疫情进展（二）》，表示北京市实施的综合防控措施效果已经显现，相关暴露人员继续发病风险已基本消除，高风险环境、人群均已有效识别发现、处置并纳入管控范围，后续发生新的感染的风险较低，北京疫情已得到有效控制。徐和建表示，首都疫情防控任务依然繁重，必须慎终如始，时刻保持警惕，坚决落实“四方责任”，抓好各项防控措施，决不因形势向好而放松防控要求、减弱防控力度，坚决打赢疫情防控硬仗，有序恢复生产生活秩序。

本市要坚持精准防控、科学防控，始终掌握疫情防控主动权。继续做好新发地批发市场相关人员分级分类解除集中医学观察的后续工作，做好解封人员疏散、家庭环境消杀等工作，做好与相关社区防控无缝衔接。加强新发地批发市场、集中医学观察点等场所消杀，做好质量评估，将污水监测纳入常态化监测范围。继续做好集中医学观察人员健康监测和心理疏导。对发生较多病例的小区要加强解除封控后的封闭式管理，开展环境整治消杀，做好健康监测。加强对无症状感染者的管理和研究，加强对密接者集中观察管理。加强医院发热门诊、社区卫生服务中心探头作用，加强社区封闭式管理，落实四早要求，一经发现，快速处置，牢牢掌握主动权，织密疫情防控的天罗地网。加大医保基金预付力度，减轻医疗机构经济运行压力，加快恢复正常医疗服务，满足人民群众看病就医需求。

本市在狠抓落实疫情防控措施的前提下，坚持稳中求进总基调，深化供给侧结构性改革，实施扩大内需战略，进一步优化营商环境，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极培育新动能，推动经济高质量发展，构筑未来发展新优势。针对围绕复工复产、复商复市遇到的重点难点问题，推出更加精准、有效的帮扶措施，积极帮助企业恢复经营，拉动消费、带动投资，用心用情为人民服务，提振市场和社会信心。推动餐饮等生活服务行业正常经营。将爱国卫生运动赋予新内涵，引入市场、商超、工地，常抓不懈。（记者 贾晓宏 李祺瑶）