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拉美疫情加重 多国政要感染

2020年07月11日08:27 来源：北京日报

　　据新华社电 拉丁美洲新冠疫情确诊人数9日继续上升，包括玻利维亚、委内瑞拉和巴西等多国政要先后感染新冠病毒。

　　继巴西总统雅伊尔·博索纳罗7日确认感染新冠病毒，玻利维亚临时总统珍尼娜·阿涅斯和委内瑞拉执政党统一社会主义党第一副主席迪奥斯达多·卡韦略9日分别宣布，他们新冠病毒检测为阳性。洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯上月证实感染，并短暂入院治疗。

　　除了阿涅斯，玻利维亚政府三名内阁部长也确诊感染，包括卫生部长埃迪·罗加和已经入院治疗的总统事务部长耶尔科·努内斯。玻利维亚卫生部说，全国目前累计确诊新冠病例将近4.3万例，病亡1500多人，疫情在一些地区出现反弹，新增病例让一些地区的医院超负荷运转。按计划，玻利维亚9月6日将举行新一届总统选举。

　　在委内瑞拉，统一社会主义党第一副主席卡韦略通过社交媒体宣布，他的病毒检测结果呈阳性。与邻国相比，委内瑞拉确诊病例数较少，不过最近数周新增病例持续增长。截至8日，政府公布确诊病例8010例，死亡病例75例。

　　巴西总统博索纳罗9日经由视频就疫情发表观点，强调疫情触发的经济危机更为危险，呼吁地方政府“解封”，开放商业活动。视频讲话全程，博索纳罗咳嗽一次。

　　据巴西卫生部发布的疫情数据，巴西全国累计确诊病例超过160万例，累计死亡病例接近7万例，这两项数字均为全球第二多，仅次于美国。

　　拉美多国新冠疫情统计数据显示，7日拉美和加勒比地区累计确诊病例超过300万例，且增速较快，新增确诊病例在过去两周内增加100万例。

　　泛美卫生组织预测，拉美国家将在7月至10月间陆续达到疫情峰值，累计死亡病例届时可能超过40万。

(责编：许心怡、崔元苑)


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