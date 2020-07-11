全球抗疫呼唤团结合作

据7月8日美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，美国新冠肺炎确诊病例已超300万例，累计死亡病例超13万例，两项数据均高居全球之首。其后累计病例数较多的国家还有巴西、俄罗斯、印度、秘鲁、智利等国。世界卫生组织总干事谭德塞近日表示，全球新冠肺炎确诊病例达到最初的40万例用了12周时间，而上周末的全球新增确诊病例已超40万例，“疫情仍在加速蔓延，尚未达到顶峰”。

全球疫情蔓延反复

据法新社报道，美洲是受打击最严重的地区。其中，美国的累计确诊病例和死亡病例为全球最多，拉丁美洲的诸多国家相关数据也在激增。

拉美人口占全球人口的8%，但最近该地区的新冠肺炎死亡人数已占全球新增死亡人数的近一半。其中，巴西累计确诊病例和死亡病例仅次于美国，巴西疫情最严重的圣保罗州累计确诊病例数超34万例。墨西哥有超过3万人因新冠肺炎死去，在全球死亡病例人数统计中升至全球前几位。秘鲁、智利、阿根廷和玻利维亚的确诊病例也在一路攀升。

此外，亚洲多国疫情态势严峻，印度累计确诊病例数突破70万例，多家印度媒体预测，未来10天内该国累计确诊病例数可能突破100万大关。菲律宾和印尼单日新增新冠确诊病例数再创新高。非洲疫情仍持续蔓延，非洲地区累计确诊病例数已突破50万例，南部非洲受疫情影响最为严重。

与此同时，不少国家正经受第二波疫情的考验。在中亚北非，伊朗、阿尔及利亚、以色列、伊拉克等多国新冠肺炎疫情日前持续反弹，部分疫情严重地区医疗系统压力不断增加。在欧洲，瑞士、塞尔维亚、奥地利、罗马尼亚等国疫情出现明显反弹。

防疫重启遭遇两难

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇坦言，美国在确认无症状感染者和年轻群体中病毒传播方面存在问题，未能及时采取相应隔离措施。美国多名专家指出，美国确诊人数上升主要由于南部和西部各州病例数大幅增长，主要原因是35岁以下群体在聚集活动时未佩戴口罩或未保持社交距离。此外，各地重启经济进程太快，许多地区尚未做好准备就仓促复工，未能遵循相关防控和隔离措施，是导致疫情反弹的一大原因。

“目前全球各国都面临着疫情防控与重启经济的两难问题。”中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽接受本报记者采访时分析，有的国家倡导尽快解除疫情防控以重启经济，但过早解除疫情防控，就可能出现疫情反复的问题，贻误控制疫情、恢复经济的时机。与此同时，政府在防疫过程中的领导作用也至关重要。以美国为例，政府防疫领导力缺失，甚至刻意淡化、隐瞒疫情，误导民众，这对防疫产生不利影响。

“有太多的国家无视数据的示警。”在被问及巴西和墨西哥等国的情况时，世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安警告说，尽管确诊病例和死亡病例仍在猛增，但两国都开始取消封锁措施。“面对一场大流行病，采取控制措施永远都不算晚。”

国际合作更显重要

美国《华盛顿邮报》刊发谭德塞的文章指出，当前全球有141种新冠病毒疫苗正在研发，在这方面领先的国家可能数月之后即可成功。世卫组织专家表示，新冠疫苗研发势头非常活跃，预计会有越来越多的疫苗进入临床试验阶段，但暂时无法断定新冠疫苗何时能面世以及最终是否能研发出来。

分析人士认为，在相关疫苗问世前，疫情还将持续一段时间，在全球疫情蔓延局势下，国际合作抗疫更显重要。

“目前全球疫情还处在加速扩散的过程中，未来一两个月可能不会出现拐点，秋冬季很快会来到，届时气候等自然因素将更利于病毒传播，这意味着全球疫情进一步扩散的风险加大。此外，病毒本身正不断变异。新冠病毒疫苗还在研发阶段，病毒变异增加了防疫难度。”阮宗泽认为，“目前，国际社会最需要的是团结抗疫。全球各国应该进一步凝聚多边主义共识，支持世卫组织发挥核心作用，共同维护全球公共卫生安全，而不是‘退群’‘甩锅’、奉行单边主义，推卸应有的国际责任。”