昨晚，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第七十五次会议，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林，国家卫生健康委副主任、专家组组长曾益新出席会议。

会议指出，当前疫情呈现持续向好态势，但病例零新增不代表零风险，疫情防控任务依然繁重。我们必须慎终如始，时刻保持警惕，坚决落实“四方责任”，抓好各项防控措施，决不因形势向好而放松防控要求、减弱防控力度，始终掌握疫情防控主动权，有序恢复生产生活秩序。

会议强调，要继续做好新发地批发市场相关人员解除集中医学观察的后续工作。与社区防控无缝衔接，做好解封人员疏散、家庭环境消杀等工作。加强新发地批发市场、集中医学观察点等场所消杀，做好质量评估，将污水监测纳入常态化监测范围。做好新发地批发市场后续处置工作。继续做好集中医学观察人员健康监测和心理疏导。对发生较多病例的小区要加强解除封控后的封闭式管理，开展环境整治消杀，做好健康监测。

会议强调，要继续深入流调溯源，完善常态化防控下的核酸检测工作，做到“四早”。要抓好医疗救治，提高治愈率。对出院患者加强健康随访。同时做好腺鼠疫、登革热等传染病防范工作。

会议强调，要在抓好疫情防控前提下积极推进复工复产、复商复市。推动餐饮等生活服务行业正常经营。将爱国卫生运动赋予新内涵，引入市场、商超、工地，常抓不懈。提前研究秋冬季防疫准备工作，加强能力建设，防患于未然。要加强宣传引导，提醒市民群众认识到防范疫情的最好办法就是做好个人防护，戴口罩、勤洗手，不聚集不扎堆，保持社交距离。（记者 祁梦竹 范俊生）