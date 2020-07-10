北京昨日无新增报告新冠肺炎确诊病例 连续四天0新增

人民网北京7月10日电 7月9日0时至24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例12例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月9日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院263例，治愈出院72例。尚在观察的无症状感染者24例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区168天、怀柔区154天、顺义区152天、密云区149天、石景山区25天、门头沟区24天、房山区24天、东城区23天、通州区19天、朝阳区18天、西城区17天、海淀区14天、昌平区14天、大兴区9天、丰台区4天。

7月8日0时至24时，丰台区南苑街道、南苑（地区）乡，大兴区观音寺街道由中风险地区调整为低风险地区。

截至7月8日24时，我市共有高风险地区1个，为丰台区花乡（地区）乡；共有中风险地区15个，为海淀区田村路街道、四季青（地区）镇，丰台区丰台街道、卢沟桥街道、马家堡街道、卢沟桥（地区）乡、新村街道，大兴区北臧村镇、黄村（地区）镇、青云店镇、魏善庄镇、兴丰街道、高米店街道、西红门（地区）镇，昌平区回龙观街道。