网友热议众志成城防汛救灾

7月8日，央视网消息，受降雨影响，7日12时，长江中下游干流监利以下江段全线超警。针对当前防汛抗洪严峻形势，7日16时，国家防总、应急管理部将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级，并再派9个工作组分赴各地协助地方做好防汛抗洪抢险救灾工作。

连日来，安徽、江西、湖北、湖南、江苏等地进入“抗洪时间”。奋战在抗洪抢险一线的党员干部、官兵和群众，挥洒热血和汗水，与洪水赛跑，巩固堤防、守卫家园。大家众志成城的努力受到网友的点赞和支持。

汛情就是命令，抗洪就是责任

受降雨影响，截至7月1日12时，已有304条河流发生超警以上洪水。据应急管理部消息，截至7月3日9时，今年以来洪涝灾害造成26个省区市1938万人次受灾，87.5万人次紧急转移安置。

汛情就是命令，抗洪就是责任。全国各地的党员干部也迅速动员起来，积极投入防汛救灾一线。

6月11日，澎湃新闻网转发“国资小新”题为“南方遭遇入汛最强暴雨，央企吹响抗洪抢险冲锋号！”的消息，文中称，6月5日下午，江西省赣州市宁都县肖田乡出现特大雷雨风暴，导致山洪暴发，高压电线跳闸停电，共造成美佳山村8个台区382户村民家中停电，国家电网江西赣州宁都县供电公司出动165名抢修人员，携带26台抢修车辆，连夜奔赴抢险现场，抢修队员克服道路冲毀、山路泥泞、高温酷暑等困难，鏖战3天，恢复居民用电。除国家电网之外，国家能源集团、中国电信广东公司、中国移动、招商局集团招商公路桂林公司、中国中铁、中国铁建、中交集团、中国石油、中国航油、中国铁物所属油料集团、兵器装备集团等央企在各地积极投身防汛救灾的队伍中，在抗洪抢险的一线冲锋在前。

央视网消息，截至7月3日12时，国家综合性消防救援队伍已经前置632支抗洪抢险专业救援队，共13177人。入汛以来，全国消防救援队伍共参与各类抗洪抢险救援3672起，出动消防车5559辆次、指战员3.5万余人次，营救遇险被困群众7155人，疏散转移被困群众3.1万余人。

“哪里需要我，我就出现在哪里!”

防汛救灾工作中，各地党员干部不畏艰险，冲锋在第一线。人民网“网连中国”栏目为此设立了一个名为“关注2020年各地夏汛”人物专题，讲述奋战在抗洪抢险一线勇士的故事。

6月14日，“网连中国”专题栏目发布题为“风雨逆行，他们与时间争锋”的主题文章。文中称，面对汛情，党员干部积极投身防汛救灾一线，与时间赛跑，打响人民群众生命财产安全保卫战。“关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”不论是战疫情还是抗洪水，“跟我上”的优良传统和作风，已经根植在每一位党员干部的言行里。

7月7日，人民网武汉频道发布题为“中国一冶志愿者：风雨无阻昼夜巡堤，保卫大武汉”的消息。文中称，7月6日上午，中国一冶建安公司抗洪抢险第一梯队的40名防汛志愿者在武青堤附近集结，紧急成立防汛指挥部，负责青山建设十路至五丰闸地段全场1400米江堤的查险任务。志愿者们利用雨后初晴时间抢建防汛指挥部，吊装集装箱，组织调运防汛物资。汛期内，40人兵分三组，三班两倒24小时不间断值班、巡查，针对裂缝、滑坡、跌窝、洞穴、渗水、塌岸、管涌(泡泉)、漏洞等情况，当日夜晚，安排值班人员彻夜巡逻。

7月8日，人民网“金台资讯”转发题为“贵州桐梓：党员突击队，洪峰中逆行”的消息，文中称，7月6日凌晨，桐梓县松坎、夜郎、新站3个乡镇再次遭受暴雨袭击。该县立即组织党员干部、消防、供电、应急等共计2000余人全力投入抢险救灾，转移安置受灾群众，积极开展集镇清淤和供电、供水、交通、通讯恢复重建。

7月7日，人民网重庆频道讲述了重庆市江津区的一位抗洪干部黄国勇的故事。6月下旬，重庆市江津区綦江流域洪水不断上涨，一时间，江津区贾嗣镇多处出现危急灾情险情。一条街的水很快要涨上来了，而有家店铺却没有人。接到消息后，黄国勇立即带领镇、村纪检干部与应急救援人员一同火速赶往施救现场，他卷起袖子，爬上货车，让应急队员站成两排，将店内的货物一盒盒往外传，装入大卡车上转至安全地带。不到半个小时，整个店内的鞋子全部搬完。搬完货物，黄国勇又急忙奔赴到下一个受灾点。他挂在嘴边的只有一句话：“我是共产党员，也是纪检干部，哪里需要我，我就出现在哪里！”

“你们来得及时，我心里不慌了！”

在众志成城的防汛救灾工作中，涌现出了许多感人的人物和故事。

7月7日，人民网重庆频道发布了一条讲述志愿者在洪水中救助老人故事的新闻。流经重庆市的蒲河是綦江的一级支流，来自上游的河水经三江街道过綦江，最后汇入长江。每到夏季汛期，洪水过境的石角镇总要做好防汛准备，让“洪水不犯居民”。6月28日，根据预警，蒲河石角站最高水位将超过保证水位（243.14米）0.3至0.8米，涨幅约3.4米到4米。盐码头一带临蒲河、地势低，是防范洪水的重中之重。石角社区沿河的11个卡点全都拉上了警戒线，并有专人进行值守。由社区干部、居民组长、党员志愿者等30多人组成的小组，则分头转移居民。“你们来得及时，我心里不慌了。”伏在志愿者李兴全肩上，86岁的空巢老人霍仁容不禁松了一口气。她住在老街191号，比起5天前的转移，这次转移速度更快，家电家具也毫发未损。

汛期中，安徽歙县学子高考期间突遇暴雨，语文、数学考试被迫延期。网友纷纷为他们加油鼓劲。网友“蟹味麻豆”说：“这届考生太难了！孩子们，稳定心态，‘长风破浪会有时，直挂云帆济沧海’，加油！”网友“云上的胡老板”说：“乘风破浪，我们只会越挫越勇！”网友“粉猪储钱罐”说：“考试会推迟，梦想不会延期。好事多磨，不平凡的高考，祝金榜题名。”网友“张敏”说：“今年注定是不平凡的一年！祝高考的孩子们克服困难，‘乘风破浪’去高考！”

在云南，一幕幕感人的故事正在上演。

7月2日，云南彝良暴雨致柳溪中学被淹，千余名师生紧急撤离，洪水退去后，为了助初三学生早复课，热心市民、学生及学生家长自发帮学校清淤，将近500余人在现场顶风冒雨辛苦工作的场景让网友“石榴熟了”感动不已：“感觉生活在中国真的是一件非常幸福的事。”

6月29日开始，云南昭通暴雨引发山洪，一位临盆产妇被洪水围困，危急时刻，民警和附近群众携手制作了简易皮筏，大家蹚水推筏送这位产妇前往医院。途中，产妇迎来分娩，在众人的保护下，在洪水中诞生一个孩子，取名“水生”。目前，母子平安。网友“稻田小禾”觉得很感动：“孩子的生命力如此顽强，真了不起！希望宝贝可以健康成长。”网友“木叶宁”为产妇和民警点赞：“妈妈辛苦啦，警察叔叔辛苦啦！”