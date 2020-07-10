乡村振兴关键要靠人才。有了引路人，敢闯敢试，传统农业也能找到新的生机

麦收过后，正是种植地瓜的最佳时节。早晨8点多钟，我来到青岛西海岸新区张家楼镇逄家桃园村村委办公室，转了一圈没见到村党支部书记逄境明，就知道他准是又到地里忙活去了。

来到村东南地瓜种植基地，远远地看见一个高个子正带着村民们一起整地、起垄、覆膜、插秧苗、浇水，黝黑的脸上写着一丝不苟。

逄家桃园村曾是当地远近闻名的贫困村。村里有种植地瓜的传统，但是村民们忙活一年下来卖不了多少钱。怎么办？2014年，镇党委主动联系在外经商的逄境明，说服他回村带领村民致富。回到家乡后，逄境明带领村两委干部拆除违章建筑、整治环境卫生，村容村貌焕然一新，很快赢得村民的信任。

硬件修好了，下一步村庄怎么发展、村民怎么致富成了逄境明的一块心病。

有着多年经商经验的他认准做农业有广阔舞台，便将主攻方向放在村里传统优势地瓜种植上。“这里的土质、环境等天然条件好，地瓜味道独特，品质虽好却不值钱。”刚到村里时，逄境明告诉我，当他和村民们说要种地瓜致富时，村民们都笑了，“本来指望着逄书记回来后弄个大厂子打工挣钱，结果还叫我们种地瓜！”

对务实的逄境明来说，干比说更重要，得发动更多人带头行动起来，让群众尽快看到变化才是最好的回应。于是，逄境明自己先尝试种植，同时发动一直在外面做海鲜生意的逄淑军等人回村参与。他们从南京引进了优良品种，收获后卖到5元钱一斤。后来，他们邀请专家来指导科学种植，地瓜产量翻了一番。村民们一算账，按照亩产6000斤、普通品种单价2元钱计算，每亩收入可过万元。眼看着几位致富带头人让土地瓜变成了金疙瘩，大家也纷纷扩大种植规模。

从曾经不值钱的地瓜到现在连成片的种植基地，逄家桃园村的变化表明，乡村振兴关键要靠人才。有了引路人，敢闯敢试，传统农业也能找到新的生机。

发展的路子找对了，但小规模种植难以形成产业，必须走合作社发展之路。于是，逄境明四处取经，以村两委成员、部分党员为骨干，成立红寨岭地瓜专业合作社，还申请注册了商标。知名度提高了、销量打开了，群众的钱袋子也随之鼓了起来。

其实，不少村子都有像逄境明这样带领群众脱贫致富的领头雁。他们常年在外奋斗，也有着建设家乡的愿望。开阔的视野和丰富的产业发展经验，让他们成为发展本土产业的行家里手，成为乡村治理中的新动能。

（作者为青岛西海岸新区工委组织部干部）

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 07 版）