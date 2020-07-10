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浙江龙泉着力推进生态管理

护好水源 日子更甜

2020年07月10日08:23 来源：人民网－人民日报

本报杭州7月9日电  （记者窦瀚洋）“溪水清澈见底，花红柳绿，居住环境也越来越好了！”浙江龙泉市岩樟乡郑庄村村民梅黎燕高兴地说。据了解，龙泉市岩樟乡是龙泉的城市绿肺，历年的水质检测都达到I类水质标准，在全国集中式饮用水水源地环境保护第一轮督查中，曾受到生态环境部肯定。

近年来，为了让全市人民和水源地的百姓吃上安心饭，当地全力推进生态管理，生活污水处理率达100%、改厕率达100%、生活垃圾处理和垃圾分类率达100%。同时，将水源保护纳入村规民约，推动合作社和农户实施绿色耕种，生产有机农产品。

守护水源护出好生态，长出好产业。在龙泉市岩樟乡郑庄村，凭借生态优势和野生茶林优势，村民们自筹资金办起茶叶合作社，带动了当地村民致富增收。“春有茶叶，夏有果蔬，现在挣钱不用出村。”村民毛光明说。

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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