“零新增”不意味着战疫结束

疫情反弹26天后，北京7月6日0时至24时新冠肺炎确诊病例首次“零新增”，这实在是一个大家期盼已久的好消息！

疫情防控初效来之不易。近一个月的“战时状态”，北京全力与病毒赛跑，艰苦卓绝、争分夺秒，终于在对决中掌握了主动权。新增本地确诊病例数连续8天保持个位后归零，中高风险地区数大幅下降，50多个小区先后解封，治愈出院病例持续增加……越来越多的积极信号，充分证明首都疫情防控有力有效，疫情可防可控可预期。这一具有标志性意义的阶段性战果，是全市上下深入贯彻中央精神和部署的结果，是国家卫健委等相关部门和中央专家组指导支持的结果，是兄弟省市守望相助、协同配合的结果，是广大一线抗疫人员忘我奉献、英勇奋战的结果，也是全市人民众志成城、同舟共济的结果。

首都疫情防控进入常态化防控新阶段，但必须看到，零增长不代表零风险，更不意味着战疫结束、万事大吉。北京曾连续56天“零新增”后出现疫情反弹，教训十分深刻。就新冠病毒本身而言，我们对其变异传播规律还没有完全掌握。从外部环境看，全球疫情大流行正在加速，多个大国病例暴增，北京作为“国门”面临巨大输入性风险。从内部情况看，国内零星散发病例和局部暴发疫情风险仍在，北京仍有数千人尚在进行隔离观察，还有31名无症状感染者，未来一周不排除有新增本土报告病例的可能。这段时间，解除隔离后确诊、隐瞒去过新发地、隔离期超范围活动等现象偶有发生，说明疫情防控仍有“跑冒滴漏”问题和潜在的不确定风险。因此，战局虽日趋明朗，但现在还远未到欢庆胜利的时刻，千万不可盲目乐观、掉以轻心，切忌任何“喘口气、歇歇脚”。

捍卫来之不易的战果，后续防控工作容不得半点闪失。在与病毒斗争的半年里，我们最宝贵的经验，就是果断施策、精准管控、执行过硬。当此之时，依然要保持清醒头脑，强化底线思维，坚持外防输入、内防扩散不放松，落实“三防”“四早”“九严格”。各区、各部门、各社区、各单位要继续压实责任、查漏补缺，坚持落实防控措施不放松；要继续加强重点人群管控，在解除隔离前认真做好评估检查，解除隔离后要持续做好健康监测；要继续严格社区（村）管控，有针对性地加强城乡结合部人口倒挂村、平房区、筒子楼等区域防控；要继续加强医疗救治，确保重症患者救治率，提高轻症患者出院率；要继续快速精准开展流调，持续做好核酸检测。结合实际完善疫情防控举措，将防控网络越织越密，向好战局才能愈加巩固，正常生产生活秩序才能全面回归。

全城动员、全民抗疫，防控工作守护着每个人，也依靠着每个人。北京城市公共卫生安全的“天网”，由生活、学习、工作在这座大城市的所有市民共同织就，每个人都有自己的责任。疫情防控进入常态化，决不能因形势向好而降低防控标准、减弱防控力度，同样，个人层面也决不能麻痹大意、松懈疲沓。广大市民还要保持高度警惕，做好自身防控，严格遵守防控要求，履行疫情防控责任。将“战时”的好习惯、好做法融入日常，也会重塑我们的卫生习惯和生活方式，促进城市文明水位的不断提升。

“零增长”是起点，不是终点。锲而不舍、再接再厉，保持战时警惕，拿出斗争韧性，战疫胜局就牢牢掌握在我们手中。