坚持疫情防控和复工复产两手抓

精准防控，守护社会安全根基。复工复产，恢复生产生活秩序。随着首都疫情防控进入常态化新阶段，在坚持做好防疫工作的大前提下，加快推动复工复产，是摆在我们面前的重要任务。

疫情防控、复工复产，二者一体两面，互为依托、互相促进。疫情发生后，如何在较短时间内整合力量、全力抗击疫情，是很大的挑战；疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和复工复产，同样是很大的挑战。当前，首都防控策略成效明显，实现了疫情可防可控可预期。持续向好的局面，更激励我们不失时机抓好复工复产，努力把疫情造成的损失抢回来、补回来。在强化科学精准防控，快速溯源筛查、果断处置，有效阻断疫情传播渠道的同时，进一步加强对经济运行的调度，力争完成全年发展目标任务，既是打赢疫情防控阻击战的坚强支撑，也是维护经济发展和社会稳定大局，继续保障和改善民生的关键基石。

疫情防控恰似万米跑，哪一米掉链子都前功尽弃。疫情防控和复工复产两手抓，防控依然是头等大事。眼下国际疫情持续蔓延带来的输入性风险仍在增加，国内零星散发病例和局部暴发疫情风险仍然存在，而新冠病毒从感染到发病症状复杂多样，有的症状不典型，不易引起关注，但传播力强。太多教训警示我们，即便零病例也不代表零风险零隐患。为了给全市复工复产复商复市复学创造更加安全的环境，巩固来之不易的防控效果，我们必须坚决履行好防疫职责不放松。特别是随着复工复产提速，人员流动加大，各行业、各地区、各单位更要慎终如始、严密防范，坚守各项防疫措施，绝不让战局再次发生逆转。

经济活动强度势必带来人流、物流，而疫情防控恰恰需要减少交互。在两者之间找到平衡点，就要拿出“绣花”精神，在“统筹”上下功夫、在“精准”上做文章。今年以来，为最大程度降低疫情带来的影响，北京持续丰富各领域政策供给。“京16条”为中小微企业暖心定心，“京9条”为企业雪中送炭，“京8条”为高校毕业生排忧解难，聚焦企业痛点、社会难点、发展源点，积极推动经济社会秩序恢复。疫情防控和复工复产两手抓，更要以务实有力的举措，扎实推进“五新”政策落实，加快培育壮大新业态新模式，推动产业结构优化调整，改造提升传统产业，培育新的增长点、增长极。更要加强企业精准服务，切实帮助企业解决问题，共同推进项目落地。更要坚持以人民为中心，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力稳就业、保民生。

疫情防控、复工复产，同样需要众志成城、敢打敢拼。全市各级党委、政府和广大党员干部一定要直面考验，既有责任担当之勇、又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋、又有组织实施之能，想问题想深一层、干工作向前一步。对广大市民来说，复工复产在提速，防控之弦不能松，务须继续保持警惕，坚持做好个人防护，保持生活工作环境清洁，积极参加爱国卫生运动。各公共场所、各服务行业也要坚持做好健康监测、验码测温、环境清洁消毒、流量管控，杜绝公共疫情风险。

疫情的冲击和影响只是短期的，同心同德、再接再厉，两手抓、两不误，我们一定能够夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利！