北京东城千名党员防疫一线践行使命

“我是党员，我报名！”新发地批发市场聚集性疫情防控号角吹响，东城区卫生健康系统广大党员干部第一时间响应，一封封印着鲜红手印的“请战书”交到了党委办公室，1142名党员无畏逆行，7名发展对象“火线入党”，将共产党员的承诺书写在了防疫一线。

清晨七点，普仁医院PCR实验室已是一片忙碌景象，这是东城区唯一具有新冠肺炎病毒核酸检测技术的实验室。匆匆吃完早饭，“病毒猎手”曹丽娜和同事们开启了一天的工作。三级防护服、护目镜、 N95口罩、二层橡胶手套……穿完装备，曹丽娜的额头已冒出豆大的汗珠。

为了提高检测效率，全副武装的曹丽娜在实验室里一待就是大半天。消毒、水浴灭活、核酸提取、核酸扩增检测……每一步都不允许出任何纰漏，曹丽娜专心致志，和同事紧密配合，一上午下来，汗水浸湿了衣服，精神也因高度集中而疲累。“作为一名共产党员，就应该带头冲锋病毒检测一线。我们辛苦一点，病毒就能早一点被捕捉出来，很值得。”曹丽娜说。

从6月15日普仁医院PCR实验室投用，曹丽娜成为第一批进入的检测人员，实验室和定点宾馆之间“两点一线”、24小时待命，与同事顺利配合完成新冠病毒核酸检测近4000人份。在疫情防控的每条战线，都有白衣天使的身影。6月中旬，东城区大规模核酸集中采样开始后，东城区妇幼保健院儿科护士长白杨第一时间递交请战书，多次冲锋核酸采样一线。被厚厚的防护服捂出了痱子、汗水浸透了刷手服、脸颊被N95口罩勒出了伤痕，这些都没能让她退却，她还两次主动申请到高风险地区工作。

时间长了，白杨积累了一套战疫经验。她分别在家中和单位备好两套“装备”：分身刷手服、藿香正气水、风油精、降温贴等一样也不少，一旦接到任务，即刻就能出发。“召之即来、来之能战，这是党员的承诺，是我应该做的。”白杨说。

一名党员就是一面旗帜，一个支部就是一座堡垒。14天通宵达旦，26个核酸采样点日夜兼程，鼓楼中医医院82名共产党员组成战疫冲锋队，顶骄阳、战酷暑，高效完成核酸采样任务。作为青年党员骨干，援蒙干部蔡栋斌曾在援派阿尔山时战严寒，此次冲锋核酸采样点又斗酷暑，勇担使命。端午节假日期间，得知医院征集医护支援丰台采集点，还在与家人相聚的蔡栋斌果断报名请战。作为队长，他带领其他9名医护人员前往丰台纪家庙万兴家具南广场采集点，有序引导、做好调配、高效检测，最终圆满完成任务。

在一线淬炼品质，在战疫中践行使命。越是艰难越要向前，一面面党旗，一个个逆行身影，团结起了必胜的力量、决胜的信心。(记者 李瑶 通讯员 李冬梅)