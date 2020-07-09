坚持问题导向 与疫情防控有机结合 推动垃圾分类成为社会新时尚

昨天上午，市委书记蔡奇来到首钢鲁家山循环经济基地、石景山区，调研检查生活垃圾分类工作。他强调，垃圾分类事关市民群众生活环境、基层治理水平和社会文明程度，是市民群众身边的关键小事，也与疫情防控紧密相关。要深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示精神，坚持问题导向，狠抓重点、整体推进，与疫情防控有机结合，紧紧依靠市民群众，推动垃圾分类成为社会新时尚。市委副书记、市长陈吉宁一同调研检查。

首钢鲁家山循环经济基地由停产矿区改建而成，是国内首家获批的循环经济产业园，集生活垃圾、危险废物、医疗垃圾、餐厨垃圾等处理于一体，设计其他垃圾处理量3000吨/日、厨余垃圾处理量100吨/日。在餐厨垃圾处理厂，蔡奇、陈吉宁察看垃圾预处理设备和收运处一体化智慧监管平台，了解生活垃圾管理条例实施以来垃圾处理情况。蔡奇要求，做好垃圾综合处置利用，把垃圾分类整个链条串联起来，发挥企业、社会组织等力量，构建更加完备的处理体系。随后，市领导以“四不两直”方式来到石景山区八宝山街道四季园社区察看垃圾分类点、垃圾楼等。看到分类指导员从垃圾桶中拿出居民未正确分类的垃圾袋，再一一破袋、重装、消杀，蔡奇对他道声辛苦，叮嘱社区干部说，没有群众参与，垃圾分类很难持续。要抓紧组建业委会、物管会，把居民广泛发动起来，自己的事自己管，推动习惯养成。

蔡奇来到市生活垃圾分类推进工作指挥部看望工作人员，并进行座谈。他指出，在疫情防控下推进垃圾分类，重要的是抓好统筹、相互借力。要充分认识垃圾分类是搞好环境卫生、助力社区疫情防控的重要手段，是深入开展爱国卫生运动的新内涵、建设健康社区美好家园的重要举措。要抓好发动群众环节，做到垃圾分类与社区防控相得益彰，与实施物业管理条例和文明行为促进条例、背街小巷整治提升相互结合，让环境卫生意识和守护家园的自觉进入市民生活新常态。

蔡奇强调，要抓好宣传引导，做到条例宣传进社区、进家庭、进课堂，引导社会各方履行垃圾分类法定责任，提高居民知晓率、参与率和正确投放率。全市各级党政机关、企事业单位带头做好强制分类、巩固成果。学校、医院等要提升垃圾分类水平，宾馆、饭店、商超等抓好突出问题整改，逐步实现全覆盖。要狠抓居住小区垃圾分类，多与居民商量，引导居民用好“两桶一袋”，提高厨余垃圾分出的数量和质量。督促物业企业履行主体责任。对无物业小区要发动居民成立业委会、物管会等，依靠群众力量，形成垃圾分类长效机制。

蔡奇强调，要抓收运环节，加大清运频次，衔接好前端投放、后端处理各环节，对混装混运严格执法，统筹设置建筑垃圾、大件垃圾、有害垃圾交投点、暂存点。要抓设施建设管理，瞄准2025年原生垃圾“零填埋”目标，加紧推进焚烧设施规划建设。保障生化设施处理能力，确保厨余垃圾分得出、处理好、利用好。强化填埋设施管理，做到有序退出。优化垃圾中转站、分拣中心等设施布局，抓好垃圾楼日常管理，做到干净无臭味。严格规范处理涉疫垃圾、医疗废弃物。要抓源头减量，严格执行新“限塑令”，推动电子商务、快递、外卖包装绿色化和减量化，限制一次性用品使用，倡导“光盘行动”，鼓励净菜上市。强化再生资源回收利用，研究垃圾分类计价、计量收费制度，倒逼源头减量。

蔡奇要求，严格落实各方责任，进一步推动条块结合、形成合力。市级指挥部强化指导协调，坚持调度机制。市城管委健全垃圾分类考核指标体系，强化全流程精细化监管。市有关部门履行好行业管理责任。各区党政一把手要亲自抓、靠前抓，各街道（乡镇）、社区（村）要把垃圾分类作为基层社会治理的重要内容来抓，强化党建引领，用好“街乡吹哨、部门报到”“接诉即办”机制，发动各方力量“一起干”，共建美好家园。

陈吉宁指出，生活垃圾管理条例实施以来，各项工作稳步推进，在厨余垃圾分出量增长、混装混运现象减少等方面取得积极进展。下一步，要继续抓紧抓实这件关键小事，深入总结经验做法，把握节奏和力度，聚焦重点难点问题，改进相关措施，优化流程模式，更加扎实有效地推进垃圾分类工作。要依据条例规定，推动各方责任落实，探索建立易于考核、追查责任的工作机制，敢于较真碰硬，通过多种方式增强垃圾分类的行动自觉。坚持久久为功，注重长效机制建设，完善设施配套，发挥市场机制作用，优化资源配置，降低工作成本。坚持整体推进、重点突破，党政机关、国有企事业单位要主动带头，发挥示范带动作用，引导群众形成良好生活习惯，不断提升工作成效。

市领导魏小东、崔述强、张家明，市政府秘书长靳伟参加调研检查。（记者 祁梦竹 武红利）