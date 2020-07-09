北京昨日无新增新冠肺炎确诊病例 连续三天0新增

人民网北京7月9日电 7月8日0时至24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例，新增无症状感染者1例，治愈出院病例32例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月8日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院275例，治愈出院60例。尚在观察的无症状感染者26例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区167天、怀柔区153天、顺义区151天、密云区148天、石景山区24天、门头沟区23天、房山区23天、东城区22天、通州区18天、朝阳区17天、西城区16天、海淀区13天、昌平区13天、大兴区8天、丰台区3天。

7月7日0时至24时，北京市各地区风险等级无调整。

截至7月7日24时，我市共有高风险地区1个，为丰台区花乡（地区）乡；共有中风险地区18个，为海淀区田村路街道、四季青（地区）镇，丰台区丰台街道、南苑街道、卢沟桥街道、马家堡街道、南苑（地区）乡、卢沟桥（地区）乡、新村街道，大兴区北臧村镇、黄村（地区）镇、青云店镇、魏善庄镇、兴丰街道、观音寺街道、高米店街道、西红门（地区）镇，昌平区回龙观街道。