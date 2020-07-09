把确保人民生命安全放在第一位

近日，与暴雨、防汛、救灾等相关的新闻牵动着人们的心弦。因为6月以来明显增多的暴雨天气，我国江南、华南、西南等地洪涝地质灾害多发。

6月28日，习近平总书记对防汛救灾工作作出重要指示，要求各地区和有关部门要坚持人民至上、生命至上，统筹做好疫情防控和防汛救灾工作，坚决落实责任制，坚持预防预备和应急处突相结合，加强汛情监测，及时排查风险隐患，有力组织抢险救灾，妥善安置受灾群众，维护好生产生活秩序，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

汛情牵动人心。监测预报、预防准备、隐患整改、应急处突、抢险救援、转移避险和救灾救助……防汛救灾工作在一线有序开展。坚决贯彻党中央决策部署和习近平总书记重要指示，相关地方和部门正在全力以赴。

国家防总、应急管理部第一时间传达贯彻习近平总书记重要指示精神；水利部也召开视频会议传达贯彻习近平总书记重要指示精神，分析研判雨情水情，安排部署防御工作；四川、广西、云南等省亦根据当地情况进一步安排部署水旱灾害防御工作。

“要深刻理解习近平总书记重要指示中‘及时排查风险隐患’的重要性。”国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平说。

当前，我国的防汛工作还存在一些薄弱环节，主要表现在中小河流防洪能力低，病险水库数量多，蓄滞洪区启用难；洪水预测预报水平有待提高，山洪灾害监测预警平台运行维护有待加强，部分基层干部群众防洪意识不强、抗洪抢险实战经验不足等。能否及时发现这些风险隐患，做好排查整改，全面消除风险隐患事关防汛救灾的成败。

只有心中有数、了如指掌，才能做到指挥有力，确保灾情发生后能够紧急响应、快速处置。

“加强监测预报预警、保障水库度汛安全、突出抓好山洪防御、全力应对暴雨洪水等都是目前正在抓紧进行的工作。”水利部水旱灾害防御司副司长王章立说。

针对当前已进入防汛抗洪关键期，国家防总要求各地各有关部门全力防范山洪与中小河流洪水，近期紧盯西南地区和长江下游沿岸中小河流，督促地方排查风险隐患，严密监视强降雨落区，及时转移危险区人员，全力避免人员伤亡；紧盯淮河流域、太湖流域水情变化，严密监视黄河、海河、松辽流域水情，紧盯防范洪灾的“拦、分、蓄、滞、排”和抢险救援等各项措施的实施，适时提出防范应对意见，指导协助地方开展工作；及时调运中央防汛抢险物资支援，积极主动协助地方抗洪抢险救援。

水利、自然资源、气象等部门发挥专业优势，滚动预测预报，精准预警提醒，确保临灾预警全域覆盖、不留死角。

防汛救灾的关键时刻，如何保护人民群众的生命财产安全，如何保证群众基本生活、防疫防病，如何恢复生产和重建等都是异常繁重的任务。防汛救灾的复杂性、艰巨性、严峻性正在于此。只有各界协同作战，充分运用专业知识、专业技能、专业方法，科学防汛、科学抗灾、科学减灾，才有可能真正做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援等工作，取得防灾救灾积极成效。

（科技日报北京7月8日电）