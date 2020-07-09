这些“黑科技”让防汛更智慧

当前，我国南北方全面进入主汛期，强降雨天气频发，防汛抗洪已到关键阶段。

在防汛抗洪中，创新科技成为利器。从气象和水情预报到防汛监测与预警；从上天入地的科技设备到大数据、人工智能等前沿技术，多种“黑科技”的应用让防汛抗洪更智慧。

耳聪目明 守好防汛第一关

今年6月，我国华南和江南一带迎来入汛以来首轮强降水。就在强降水来临一周前，这片区域已被国家气象中心的预报员提前“锁定”。在密切关注天气形势发展的同时，国家气象局已提醒相关地区做好防汛准备。

气象服务是防灾减灾的第一道防线。近年来，我国的气象预报预测技术不断跨越升级，预报预测的准确率也大幅提升。2019年，我国暴雨预警准确率已提高到88%，强对流预警时间提前量达38分钟，台风路径预报水平保持世界领先。

今年5月，国家科技支撑项目“中期天气预报关键技术研究”课题通过验收，相关技术已应用于此次防汛过程中。据了解，该项目研发的多项预报产品，能够帮助预报员准确勾勒出中长期预报时效内副热带高压、南亚高压、季风等多种大型关键环流系统的特征，以便精准锁定雨带位置、确定降雨强度等信息。

水情监测预报是水灾防御的“参谋”和“耳目”。进入7月，我国东部主雨区逐渐“北抬”至华北、东北。华北和东北地区洪水预报难，一些山区中小河流降水汇流时间短，洪水形成时间快，监测预报预警难度大，突发暴雨洪水威胁不容低估，科技支撑尤为重要。

对此，水利部水文水资源监测预报中心副主任刘志雨说，我国已通过科技手段，提高预测预报精准度，延长预报精度，缩短预知度时间，不断增强对洪水预报能力。

“得益于新技术手段的应用，我们升级完善了业务系统，包括洪水作业预报平台、移动会商平台等，提高洪水预报效率。如今，水利部收齐全国12万个报汛站的雨水情信息仅需10分钟至15分钟，一次洪水作业预报时间只需几十分钟。”刘志雨说，近年来，大数据、人工智能等技术在中小河流预警预报上得到有效应用，显著提升了我国洪水预报能力。

智慧大脑 城市不再“看海”

自7月1日起，黄河正式进入汛期。“智慧黄河”工程的推进，为黄河防汛提供了有力支持——利用卫星遥感跟踪监测河势的变化情况；利用无人机监测河势情况，第一时间传输实时视频，为防御洪水提供信息支撑……如今，黄河流域内346座大型及重点中型水库已实现在线监测，1000多路视频信号实时传输，为防汛抢险科学决策提供了便利。

5G、无人机、物联网、虚拟现实……在今年的防汛抗洪中，众多前沿技术大显身手。巡视无人机、水下探视仪等一系列设备在空中、水面、水下分工合作，助力防汛抗洪。

在安徽安庆，当地电信运营商利用“5G+VR”技术，创新水位实时观测功能。低延时的5G信号可以将360°全景摄像头拍摄的内容及时、高清地传递给监测人员。工作人员只需通过VR眼镜等技术手段便可观察水位尺刻度，实时掌握现场情况及抢险进度，大幅提高汛期巡查工作效率。

一场暴雨，常常让不少城市陷入“看海”窘境。借助物联网技术，城市的排水防涝有了“智慧大脑”。

在福建省福州市、贵州省贵阳市等地，城区易积水地段被标注在可视化地图上。下大雨时，工作人员只需站在大屏幕前，就能实时看到各易积水点的情况。贵阳市白云区还在辖区内的1000多盏路灯上加载路灯传感器，通过系统平台进行远程控制和隐患排查。

上海自入汛开始便上线了“防汛防台指挥系统2.0版”，将防汛防台工作纳入“一网统管”，通过统一的在线平台自动监测积水动态、信息实时共享、智能调度指挥、多部门联动响应，构建起更科学、高效的防汛体系。

上天下水 抗洪救援有利器

连日来，全国多地举行防汛抗洪演练。其中，无人机成为抗洪救援的“标配”。

在抗洪抢险过程中，无人机具有先天优势。它反应速度快、侦察范围广、不受地形限制，可以把灾害现场的高清图片和视频传回指挥中心。如果有人员被困，无人机还可利用其搭载的装备开展搜索、定位和救援工作。如果搭载夜视功能，无人机可实现全天候救援，还可以向被困人员进行物资精准投送。

在抗疫期间发挥重要作用的机器人，在抗洪一线也有用武之地。近日，水上救援机器人在多地亮相。救援机器人外形像小艇，可通过平板电脑或控制器操控，一次可以救助3到4个人。当救援对象在河道比较湍急的地方且距离岸边较远时，救援人员可操作机器人朝着落水者的方向全速前进，落水者抓稳机器人就可获得救助。

目前，无人机、救援机器人等装备已“入列”各地的救援队伍。应急管理部消防救援局特种灾害救援处工程师熊伟说，各地消防部门均组建了抗洪抢险专业队伍，其中省级救援队31支。各省级支队级救援队伍都配备了无人机、水上救援机器人、水下声呐等高新装备，关键岗位的救援队员全部通过了专业机构的培训考核，实现了持证上岗。