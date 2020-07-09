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坚持人民至上、生命至上

2020年07月09日08:34 来源：人民网－人民日报海外版

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对防汛救灾工作作出重要指示。

习近平指出，6月以来，我国江南、华南、西南暴雨明显增多，多地发生洪涝地质灾害，各地区各有关部门坚决贯彻党中央决策部署，全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援等工作，防灾救灾取得积极成效。

习近平强调，当前，我国多地进入主汛期，一些地区汛情严峻，近期即将进入台风多发季节。国家防总等部门要加强统筹协调，指导相关地区做好防汛、防台风等工作。

习近平要求，各地区和有关部门要坚持人民至上、生命至上，统筹做好疫情防控和防汛救灾工作，坚决落实责任制，坚持预防预备和应急处突相结合，加强汛情监测，及时排查风险隐患，有力组织抢险救灾，妥善安置受灾群众，维护好生产生活秩序，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

（新华社北京6月28日电  习近平对防汛救灾工作作出重要指示  要求全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援，坚持人民至上生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处）

(责编：李轶群、许晓华)


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