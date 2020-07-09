国办印发通知 切实做好长江流域禁捕有关工作

据新华社北京7月8日电 国务院办公厅日前印发《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，长江流域禁捕是贯彻落实习近平总书记“共抓大保护、不搞大开发”重要指示精神，保护长江母亲河和加强生态文明建设的重要举措，是为全局计、为子孙谋，功在当代、利在千秋的重要决策。习近平总书记多次作出重要指示批示，李克强总理提出明确要求。沿江各省（直辖市）人民政府和各有关部门要把长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作作为当前重大政治任务，进一步落实责任，细化完善各项政策措施，全面抓好落实。

《通知》要求，一是提高政治站位，压实各方责任。要坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作体制，各有关省、市、县三级政府要成立由主要负责同志任组长的领导小组，逐级建立工作专班，细化实施方案，做到领导到位、责任到位、工作到位。二是强化转产安置，保障退捕渔民生计。沿江各省（直辖市）要抓紧完成退捕渔船渔民建档立卡“回头看”工作，做到精准识别和管理。要切实维护退捕渔民的社会保障权益，将其纳入相关社会保障覆盖范围。要制定有针对性的转产转业安置方案，分类施策、精准帮扶，促进渔民转产转业。三是加大投入力度，落实相关补助资金。沿江各省（直辖市）要加大地方财政资金投入力度，统筹兜底保障禁捕退捕资金需求，鼓励有关省份统筹油补等相关资金。要合理确定本省（直辖市）补助标准，做到省域内基本平衡。加快配备禁捕执法装备设施，提升执法能力。四是开展专项整治行动，严厉打击非法捕捞行为。沿江各省（直辖市）要成立由公安机关、农业农村（渔政）部门牵头，发展改革等部门和单位参加的联合指挥部，统筹推进各项执法任务。对重大案件挂牌督办，加强行政执法与刑事司法衔接。五是加大市场清查力度，斩断非法地下产业链。各地要聚焦水产品交易市场、涉渔餐饮场所等市场主体，依法依规严厉打击收购、加工、销售、利用非法渔获物等行为。六是加强考核检查，确保各项任务按时完成。沿江各省（直辖市）人民政府要把长江流域禁捕工作纳入地方政府绩效考核和河长制、湖长制等目标任务考核体系，建立定期通报和约谈制度，对工作推进不力、责任落实不到位、弄虚作假的地区、单位和个人依法依规问责追责。

《通知》还同时转发了农业农村部、公安部、市场监管总局分别牵头制订的工作方案，要求各地贯彻执行。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 02 版）