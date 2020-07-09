人民时评：新就业，满足职业新需求

新职业不是凭空而生，而是中国经济发展的新动能不断培育与壮大后的自然显现

新职业、新就业不仅新在工作种类、工作内容，更新在工作方式、工作关系，加强鼓励和引导，才能让新就业更好发挥稳就业的支撑作用

近期，人社部拟对职业工种进行调整，增加互联网营销师等10个新职业和直播销售员等8个新工种。今年3月，呼吸治疗师、网约配送员等第二批16个新职业正式公布后，也迎来好评如潮。新职业、新就业，引发广泛关注。

就业是经济的“晴雨表”，新就业折射了中国经济活力与韧性，也带来了生机与希望。5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.1个百分点。这个来之不易的降幅说明，尽管受到新冠肺炎疫情的冲击，但我国就业形势仍保持总体平稳。这背后，有着新职业开拓就业新空间的助力。就业是民生之本。无论是做好“六稳”工作，还是落实“六保”任务，就业都排在首位，稳就业、保就业的重要性可见一斑。在传统行业受到疫情冲击的背景下，新职业、新就业提供了就业岗位新的增量，有利于弥补空白、稳定就业市场。

新业态催生新职业，新职业带动新就业。要看到，新职业不是凭空而生，而是中国经济发展的新动能不断培育与壮大后的自然显现。尽管国际疫情持续蔓延、海外需求下降、国内经济下行压力在加大，但伴随技术革新与需求升级而生的新业态、新模式、新产业仍在不断涌现，有关工程技术工作、现代服务业领域中各大垂直业态所需的新职业也在逐步诞生。尤其是在统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作中，以在线教育、直播带货、生鲜电商、互联网医疗等为代表的数字经济获得蓬勃发展，衍生出众多新职业，行业内的企业招聘需求也逆势上扬。以直播电商为例，除了后端的技术运维，仅在前端，就有网络主播、主播经纪人、场景包装师、直播讲师、直播编辑、选品师等新岗位在不断涌现。

不少新职业虽然“年龄小”，但需求大、分工细、专业度高，对于解决就业问题很有助益。新职业不仅意味着不同于以往的工作体验，还意味着更广阔的就业空间、更多元的职业转型机会，尤其是为大学生等重点就业人群提供了新选择。有报告显示，今年1月1日到6月15日，直播行业的招聘需求同比上涨大约134.5%。无论是生产制造和建筑领域技术革新催生的新职业，还是现代服务业快速发展孕育出的新职业，抑或大量健康照护服务需求派生出的新职业，都有广阔的就业前景。

新职业、新就业具有很多新特点。由于新就业大多与数字经济有关，因此“数字化生存”的特点鲜明，能够突破时间、地域的限制。凭借在线会议、协同生产、远程办公等数字技术，身处天南地北的员工们，借助数字化生产工具，一样也能完成往日聚在同一栋写字楼合作达成的项目。同时，就业形式、雇佣关系也在衍生出新的形态，非全职的灵活就业、零工经济属性凸显，基于合作的关系成为就业新形态。无论是外卖送餐员、代驾、网约车司机，还是平台主播、短视频作者、企业共享员工，这些新职业岗位都有任务碎片化、工作弹性化的特点，这给了从业者更多利用空闲、零散时间从事兼职工作的机会。可以说，新职业、新就业不仅新在工作种类、工作内容，更新在工作方式、工作关系，把握新职业、新就业的这些新特点，加强鼓励和引导，才能保障就业权益，让新生事物健康成长，让新就业更好发挥稳就业的支撑作用。

从基本面来说，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变；从政策面上，各地区各部门正在全面强化就业优先政策，一系列援企稳岗政策纷至沓来。随着传统行业就业趋于稳定、优化存量，新职业、新就业不断兴起、创造增量，我们完全有信心、有能力创造充足的就业岗位，保持就业局势总体稳定。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 05 版）