7月6日凌晨3点，急促的电话铃声把湖北武汉市经济技术开发区（汉南区）湘口街派出所所长刘登奎叫醒。 “双塔社区三支沟有村民被困家中，赶紧集合，马上赶到现场救援！”放下电话，刘登奎拉响了警铃，迅速套上雨衣雨鞋，带着几名民警就往外跑。

赶到现场后，循着不时传来的求救声，刘登奎和同事们争分夺秒开展救援。直到上午10点，20余名受困群众被全部救出。

回到派出所，刘登奎和同事们的脚掌因为雨鞋进水，泡得发白、肿胀。“大家都已经习惯了，有我们在，老百姓就更安心。”刘登奎说。

暴雨黄色预警，暴雨橙色预警，暴雨红色预警！

6月8日以来，湖北省已经遭遇了多轮强降雨袭击，武汉、黄冈等11个市州面雨量超过400毫米。7月8日，湖北省级自然灾害救助应急响应提至Ⅲ级。在防汛救援一线，许许多多像刘登奎一样的基层干部一直在坚守，他们与洪水和时间赛跑，做好转移、安置受灾群众工作。

在当阳市淯溪镇脚东村，每次发生险情，52岁的村小组组长李传元都会主动请缨。

6月27日晚8点，村里的微信群通告卫生室门前有大面积积水。李传元来不及吃晚饭，迅速赶到卫生室前。由于卫生室门前下水道堵塞，大水已经漫至旁边一名80多岁的农户家里。

“小刘，你去借锤子和铁锹，我去把老人转移出来。”李传元挽起裤管，将老人背了出来。最终，等管道疏通、积水慢慢退去，已是第二天凌晨3点。

7月6日，新一轮强降雨过后，黄石市城区一些老旧小区被淹，深水处已达1米，许多居民被困家中。

“黄石港区新闸社区船厂小区发生内涝，数十名居民被困家中，请求救援。”早上6点，黄石市消防救援支队接到求助电话，立刻调派附近消防救援站的两台消防车、11名消防员赶赴现场。

小区积水路长有200多米，水深处已达到救援人员腰部。佩戴好水域救援装备，救援人员利用救生艇及相关救援器材展开施救。经过3个多小时的逐户排查，救援人员多次往返，救出被困群众52人，并协助居民将家中电动车、冰箱、液晶电视等易损财产转移。

“当前已进入防汛战时状态，我们要求各级防办清楚掌握辖区内重点区域和重大风险隐患，做好应急预案，以督战的状态将防汛责任压到实处，以战斗员的姿态投身到防汛工作中。”湖北省防办主任、应急管理厅厅长施政说。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 04 版）