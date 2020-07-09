周五，在陕西旬阳县医院坐诊的王禾，刚脱下白大褂，正准备下班，诊室门被推开了。

两位老人怯怯地问，“大夫，是不是已经下班了？”他们从山区赶到县城，就想找大专家看病，不料半路公交车抛了锚。

“还没给你们看病，哪能下班呢！”王禾赶忙把白大褂重新穿上，详细询问两位老人病史，等做完检查、开完药、仔细交代了用药方法和注意事项之后，自己却错过了回家的高铁……

王禾是位于西安的空军军医大学唐都医院泌尿外科主任，2016年，王禾作为支援专家第一次来到旬阳，至今，王禾也不记得到过旬阳多少次了。

5月初，唐都医院驻点帮扶工作再次启动，王禾第一个报了名。在旬阳县医院驻点帮扶期间，王禾每天辗转于门诊、病房、手术室，时刻都在围着患者转。

除了在旬阳县医院坐诊，王禾还经常利用休息时间，深入山村义诊。石门镇楼房河村是旬阳县最偏远的村子，村民刘大爷排尿不畅多年，却从没好好看过病，王禾为他做了详细检查后，告诉他，“您这是前列腺增生症，我给您开些药，如果有好转，就继续吃，没效果就一定得做手术。”

“医疗扶贫不仅要帮老百姓看好病、做好手术，还要把当地需要的、又便于掌握的技术教给基层医生，让老百姓在家门口就能看上病。”如何留下一支带不走的医疗队伍，是王禾心头最记挂的事。

旬阳结石患者数量较多，不少复杂病例常合并严重肾积水及肾衰竭，严重危害当地百姓的健康。在此方面大有可为的输尿管软镜一直是旬阳县医院的技术空白。王禾将此作为突破重点，出门诊、上手术，只要有机会，他就手把手示范指导。

在王禾示范指导下，旬阳县医院接连开展输尿管软镜钬激光碎石术20余台，成为科室的招牌。“我们医院还在王禾团队的指导下，先后开展了输尿管软镜术、肾脏肿瘤根治术等手术，填补了多项技术空白，这些高难度手术已经达到全国县级医院500强的硬性要求。”旬阳县医院泌尿外科主任赵清安说。

“对旬阳的深厚感情，源自我的父亲。这里是父亲‘战斗’过的地方。”王禾说。王禾的父亲王文楷是原西安医科大学泌尿外科主任，30年前，王文楷多次带队来到旬阳开展学术讲座、进行医疗帮扶。

年近50岁的张明朝（化名）依然记得那场影响自己一生的手术。他说，“是王文楷教授让我丢掉了‘尿袋子’，重新拾起生活的信心！”

早在2001年，唐都医院就与旬阳县医院建立了对口帮扶关系，20年来，旬阳县医院先后有医、药、技、护130余人次到唐都医院进修学习，唐都医院指导帮助旬阳县医院由6个一级学科，发展到拥有22个二级学科，并为旬阳县医院培养学科带头人13名。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 08 版）