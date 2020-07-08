北医三院：三处实验室共完成核酸检测超过13万人

人民网北京7月8日电（记者 鲍聪颖）7月8日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第145场新闻发布会上，北京大学第三医院副院长、新闻发言人付卫介绍，新冠肺炎疫情发生以来，北医三院在北京疫情防控工作领导小组、北京大学和医院党委领导下，坚持部署到位、传达到位、要求到位、落实到位，严格落实“三防、四早、九严格”管控措施，全院干部职工同舟共济，共克时艰，实现了支援武汉、医院防控和正常诊疗三条战线同时作战、互为支撑，急诊急救服务安全、平稳、有序。从今年1月至7月5日，全院共接诊急诊患者81644人次，其中急症孕产妇3432人次；完成各类急诊手术1449台，做到了全院医务人员和就诊患者零感染。

加强组织领导与制度建设，深入推进急诊急救重点工作

北医三院第一时间启动医院防控工作领导小组，由医院主要负责人牵头，建立领导小组例会机制，落实疫情防控措施，提升院内防控等级，细化门急诊就诊流程，确保疫情防控、诊疗服务两不误；建立高级别医疗专家组例会制度，成立由感染疾病科、急诊科、呼吸科、重症医学科、医学影像科和感染防控等专家组成的院内新冠肺炎防治会诊组，为急危重症患者个性化救治以及新冠肺炎相关病例识别、诊疗提供专业支撑。成立专项工作组，由大内科主任和急诊外科部主任亲自带队，每日到急诊查房，点对点，现场拍板现场确定收治方案，及时疏通急诊，加速周转，避免急诊成为就诊的堵点和感染的源头。健全急危重症孕产妇救治体系，充分发挥国家妇产疾病临床医学研究中心和北京市危重孕产妇转诊中心作用，加强疫情防控常态化下的孕产妇救治能力，畅通急危重症孕产妇救治绿色通道，完善孕产妇急诊救治预案和流程。重构产科空间布局，增加产科床位近一倍，按需分配人力资源，保障孕产妇安全有序就诊和危重孕产妇的转诊救治工作。做好儿科急诊救治工作，改造了发热患儿专用诊区和专用药房、检验区，并设立独立诊室，接诊有流行病学史的患儿，降低院内感染风险。疫情防控期间，医院血液透析和化疗患者正常进行，不仅没有减少，反而增加。不断提升新冠病毒核酸检测能力，满足重点人群筛查工作。每天为2000多例愿检尽检人群进行核酸检测。紧急购置快速核酸检测仪器，保证了急危重症患者的核酸检测。2月6日至7月5日，北医三院三处实验室共完成核酸检测超过13万人。

加强院感防控和细节管理，全力做好急诊急救工作

坚持疫情防控与医疗服务两手抓，对全院所有人员，特别是门急诊和发热等重点科室人员，持续开展院感防控培训，累计培训5.6万人次。严格医院出入口管理，查验健康码和行程码，在医院入口、各诊疗单元入口进行二次体温检测和二次手消。定期进行全院疫情防控督导检查，对发现存在的安全隐患，建立台账及时进行整改，监督销账；严格新冠肺炎筛查，对入院患者和陪护家属实行四清一查，即体温清、行程码清、抗体清、核酸清，胸部影像学检查；严格探视和陪住管理，非必须不陪住、不探视；合理排班，周六、日正常安排诊疗工作，降低门急诊、病房、手术室和医技科室人员密度。改造发热门诊，发挥疫情防控第一道关卡作用，按照“三区两通道”对发热门诊进行改造。分诊台前移，加强预检分诊，设立特殊诊区和隔离留观区，加强隔离留观病房管理，严防院内交叉感染发生。做好后勤服务保障工作，为发热门诊工作人员等提供送餐服务。

加强疫情研究，凝聚专家共识，提升应急体系救治能力

在抗击疫情的同时，武汉前线与后方相互借鉴经验，凝聚专家力量，总结实战经验，完成了《新冠肺炎相关专科问题的处理》等三本中英文版的疫情防控和实用专著，践行了北京大学附属医院的社会责任与使命担当。乔杰院长特别受邀在《柳叶刀》杂志，就妊娠期新型冠状病毒感染的临床特点及是否存在母婴垂直传播问题，在线发表专业述评，并带领团队在《新英格兰医学杂志》发表“中国武汉地区孕产妇新型冠状病毒肺炎的临床特征”的最新研究结果，与国际同行分享中国抗疫经验。医院在今年5月30日全国科技工作者日，荣获疫情防控类全国创新争先奖。

下一步，北医三院将继续按照国家卫生健康委和北京疫情防控领导小组安排部署，坚持疫情防控和医疗服务两手抓，持续抓好医院急诊急救能力建设，坚决打赢疫情防控狙击战。