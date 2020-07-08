网民编造“北京已封城”、“新发地几万人被运到唐山”等谣言 被警方查处

人民网北京7月8日电（记者 鲍聪颖）7月8日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第145场新闻发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏表示，6月28日以来，北京市新冠肺炎确诊病例连续保持个位数，特别是近两天，实现确诊病例零新增。疫情防控成果来之不易，但仍有不明用心的谣言“病毒”，在全市上下同心战“疫”之时，搅动舆论场、制造负能量，干扰疫情防控大局。对此，北京警方始终坚持发现一起、查处一起，6月11日以来，共侦办此类案件92起，依法查处违法犯罪人员113人。

查处编造“北京已封城”“加急办理核酸检测”“本人核酸检测阳性”“征用奥林匹克篮球馆建设方舱医院”等谣言，干扰防疫措施类案件14起，如：近日，北京警方接多名网民举报，有人在微信朋友圈发布“可快速办理核酸检测”相关消息，并附带转账截图。经核查，北京警方发现信息发布人在河南省项城市，并及时将线索流转属地。项城警方工作查明，该信息系马某亮（男，51岁）虚构事实，自行编造发布。现该人已被项城市公安局依法行政拘留。

查处编造“新发地几万人被运到唐山”“灯市口稻香村出现确诊病例”“金融街链家地产出现确诊病例”“北京育民小学学生确诊”等谣言，散布恐慌言论类案件32起，如：6月29日，警方接群众举报，多个微信群内流传“美高美新增23个病例在确认前将丰台区云岗周围的超市逛了个遍”的信息，造成群众恐慌。经查，该信息系网民刘某全（女，58岁）主观臆测、凭空编造的谣言。现该人已被丰台公安分局依法刑事拘留。