致敬战疫“志愿红” 雷锋精神激励下的新时代道德践行者

红色，代表热情、希望，是光与热的象征。

如果说“白衣天使”是奋战在抗疫一线的医务工作者，那“红色小马甲”则代表了抗疫基层千千万万的志愿者们。新冠肺炎疫情关键期，他们奔走于大街小巷，消杀、排查、运送物资……疫情防控常态化的今天，他们仍坚守在社区、街道、常态化防控的角角落落，用最平凡的微热，温暖每个人的心窝。

“服务”战疫：爱心大姐从未停止过献爱心的脚步

“医疗防护物资告急！”战疫前期，这或许是大家听到最多的一句话。1月23日，大年三十当天，湖北省红安县志愿者服务队的一通物资求助电话，让邱华的心一下提到了嗓子眼。紧接着，在爱心大姐志愿者们的紧急筹备下，14000只医用口罩、6000双手套，第一时间发往湖北红安县医院和西安各大定点医院。

“面对突如其来的疫情，会害怕、会恐惧。但医护人员义无返顾地奔赴一线救治危重病人，我们仅只是给他们送去一点点关爱，怎么能后退？”陕西省慈善协会总队理事邱华说。

于是从那天开始，邱华带领的这支爱心大姐志愿者服务队就从未停过。

1月25日起，邱华给西安福利院和西安回归儿童村孩子们捐赠20箱牛奶、20箱饼干、20盘鸡蛋。

2月4日，当疫情已呈蔓延之势，家家户户闭门防疫之时，邱华与西安市贵州商会一道，为西安胸科医院、西安八院两家医院送去40箱方便面、40箱牛奶。

2月17日，爱心大姐志愿者团队向战斗在一线的公安交警及防疫工作人员、环卫工人，送去方便面40箱，牛奶50箱，84消毒液12桶。

2月23日，爱心大姐邱华了解到武汉医护人员急需女性护理用品的消息，携手西安市贵州商会紧急购买了一批“安心裤”捐赠给武汉抗疫一线女性医护人员。

……

“战斗在一线的医护人员只有保护好自己，才能更好地投入工作，我们尽力所能及满足一线的需求，虽然奔波辛苦，但心里更踏实、感动。”邱华表示。

“坚强”战疫：舍小家护大家 十年志愿服务做“中国好人”

何谓“中国好人”？怎样的人才配得上这个称号？河南省南阳市十方缘优秀共产党员惠长坡便是这样的人。2018年，他获得中央文明办评选的“中国好人”荣誉称号，至今仍坚持做着“好人”的事儿。

疫情防控初期，拥有十年志愿服务经验的惠长坡在回乡探亲期间主动申请加入村里一线防控工作，从大年初二开始，就参与到社旗县李店镇栗盘村口协助执勤工作中。进出人员劝返、登记，向村民宣传疫情防控知识及市县乡有关政策，增强村民防护意识，沟通安抚缓解大家的紧张情绪……惠长坡一刻也没歇着。

疫情就是命令，防控就是责任。作为一名党员，惠长坡深知自己肩上的担子。村里的大喇叭坏了，他首当其冲爬上杆子修理设备；村里资源有限，酒精喷壶不够用，他就把自家的酒精喷壶拿给村里用；村里没有宣传车，宣传范围有限，他就把自家的车清理消毒后，配上大喇叭宣传疫情防控知识。

“哪里有需要，我就在哪里。疫情面前，党员就应该主动站出来，大家都在为疫情防控奋战，在服从党和政府的政策安排下，为老家做点力所能及的事情，我义不容辞！”惠长坡说。

1月27日，惠长坡的父亲因病住院，直到2月13日父亲去世，这期间，他白天在村口作防疫防控服务，晚上到医院照顾父亲。然而自古忠孝难两全，惠长坡选择舍小家护大家，仅在家守孝两天，便重返防控值班点，继续投入志愿服务工作。

“只要大家众志成城，上下同心汇聚起抗击疫情的强大合力，就一定会战胜疫情。”惠长坡自信地说。

“逆行”抗疫：近1000小时的坚守 只因牢记党员初心和使命

1000个小时，约等于41.7天，41.7天不眠不休可以干很多事情。

比如，助力全省6个地州1309名志愿者，开展抗疫志愿服务活动309场次；带领协会100余名党员、志愿者冲锋在抗击疫情防控一线，用责任、使命与担当坚守抗疫战场73个日夜。

比如，配合政府开展入户排查和检测体温10.5万人次，检查登记车辆65425台次；带动企业和志愿者先后向医院、高速南（北）站、市区级新闻媒体和省级媒体驻铜仁记者站、敬老院、社区及群众捐赠矿泉水、爱心早（中）餐、饮料、方便面等物资，共计价值175600元，第一时间将一次性医用口罩80000万余只、一次性防护手套25000双和价值36500元防疫温暖包，送到一线防疫工作人员手中。

比如，配合协调物资、对接企业、筹集资金，累计筹款140078.54元；主动参与慰问致敬抗疫志愿者活动，共为铜仁、遵义、贵阳、黔西南州、黔东南州、安顺等地州（市）近1000名参与疫情防控志愿者争取价值20万元的慰问物资并陆续发放到位。

做这些事情的正是贵州铜仁市阳光志愿者协会党支部书记、会长任廷波。自新冠肺炎疫情发生以来，任廷波发挥党员先锋模范作用，带领广大党员、志愿者捐款捐物，奋战在抗击疫情前线，疫情期间累计志愿服务时长近1000小时，用实际行动印证了一名党员的初心使命，践行了一名志愿者的担当和责任。

“团队”战疫：9台应急救援车，500O公里，8000小时

7支乡镇分队70余人和乡镇分会30余人参与疫情防控，共出勤3千余人次，9台应急救援车全力保障救援，出勤车辆500余次，行程500O多公里，公益服务时长共计约8000小时，受益乡镇10个，受益人数10万余人。

数字背后意味着什么？

吉林省白山市的抚松县红心志愿者协会，在疫情暴发初期，第一时间响应县委、县政府号召，组织县红心救援队县队、抚松镇分队、万良镇大队、新屯子镇分队、北岗镇分队、泉阳镇分队、松江河镇分队，共计70名红心救援队员、3O多名分会会员参与到疫情防控志愿工作中。

各高速口、各乡镇道口、各小区门口设点管控，来往车辆及人员测温、登记，防疫消杀，接收发放物质……都说人多力量大，然而面对严峻的防控任务和特殊的节日习俗，保障抗疫工作并不轻松。

在疫情防控前期一个多月的抗疫行动中，协会副会长鹿巨林、乔学军、丁少华、魏文新、刘建虹、李玉新等各乡镇分会长均放下自己手头的工作，亲自带头参与整晚的值班值勤，整日整夜24小时坚守在抗疫值勤岗位上。

你守护生命，我守护你。人民网·人民健康“人民战‘疫’——关爱志愿者健康”专项公益捐赠活动发起后，截至6月底，西藏爱唯一营养科技有限责任公司捐赠的爱可丁奶粉和袁米农业科技有限公司捐赠的袁米鲜米共覆盖23个省市自治区，238个城市，惠及12403个抗疫志愿者家庭，总价值近1200万元。在捐赠活动进程中，更多爱心志愿者被认识和了解，这些散发光芒的“红色小马甲”正汇聚成光，照亮疫情笼罩下的大地。（刘卿）