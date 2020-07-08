“人民战‘疫’——关爱志愿者健康”专项公益捐赠活动近1200万元物资已陆续寄出

人民战“疫”中，全国各地处处闪耀着志愿者的身影，他们不求人知，默默奉献，是新时代最可爱可敬的人。为向广大志愿者群体奉献爱心，人民网·人民健康联合北京市二十一世纪公益基金会（以下简称二十一世纪公益基金会）、西藏爱唯一营养科技有限责任公司（以下简称爱唯一）、袁米农业科技有限公司（以下简称袁米科技）共同发起“人民战‘疫’——关爱志愿者健康”专项公益捐赠活动。

据活动相关负责人介绍，活动自4月初开展以来，获得社会各界广泛关注，共筹集慰问物资价值近1200万元，在全国238个城市对13336名志愿者展开慰问行动。截至6月30日，袁米科技捐献的鲜米已发货12408件，距离13336件，剩余928件。爱可丁捐献的奶粉已发货12403件，距离13336件，剩余933件。剩余的袁米鲜米及爱可丁奶粉将用于北京市抗疫志愿者慰问活动。

“活动发起以来，人民网·人民健康持续发力，全面传播、多平台、全方位实现传播声量最大化。同时，此次公益活动高举高打，关注民生，充分利用人民系传播矩阵，为爱凝聚力量。”该负责人说。

二十一世纪公益基金会理事长吕军锋表示，基金会作为慈善组织对该公益项目进行管理与操作，遵循公开、公平、透明的原则，有序与全国志愿服务组织合作，按照相关标准对志愿者进行审核、遴选、慰问，并在二十一世纪公益基金会官网向社会公开相关信息。

在慰问活动过程中，基金会还陆续挖掘了一批典型疫情防控志愿者，经过社会推荐、个人自荐、基层组织提名后再严格遴选，并经基金会秘书处研究决定，拟聘116名典型抗疫志愿者为二十一世纪公益基金会“雷锋号爱心使者”。

本次公益活动刚开始时，当时全国的抗疫形势还比较严峻。袁米科技董事长刘日辉说，捐赠品鲜米对生产日期有着严格要求，必须现磨才能保证新鲜的品质和更好的口感。公司根据不同阶段的发货数量，按照捐赠进程，不间断地组织生产，这在疫情期间就显得格外严峻。

“办法总比困难多。袁米科技尽最大努力安排专人对接慰问品生产、物流发货等工作，确保每个地区的捐赠产品都能第一时间生产，第一时间发货，让广大志愿者及时收到慰问品。”刘日辉说。

“疫情发生时，没有一个人是局外人，抗疫志愿者让我们体会到了中国人民在面对困难时的团结力、凝聚力和战斗力。作为民族企业，我们愿意同袁米科技一道，把国产优质产品无偿提供给这些默默奉献的英雄们，共同为抗击疫情尽绵薄之力。”爱唯一总经理赵振阳表示。

为及时、准确地把捐献物资送到每一位志愿者手里，爱唯一选择了收费较高的物流公司。“即使成本高一点，也要使命必达。让抗疫志愿者及时收到爱心，感受到温暖，就是我们最大的心愿。”赵振阳说。

以心换心，爱传承。受捐志愿者表示，要把企业的爱心传承，共同为疫情的防控工作做出更大的努力和贡献。