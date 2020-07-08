推动中阿命运共同体建设不断走深走实

中国－阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议6日以视频连线方式举行。国家主席习近平向会议致贺信。阿拉伯国家人士认为，贺信强调了中阿在抗疫方面的密切合作和深化战略伙伴关系取得的新成果，为推动中阿命运共同体建设不断走深走实指明方向，将进一步推动双方合作迈上新台阶。

合作抗疫是命运与共的生动写照

叙利亚政治问题专家加桑·优素福说，贺信充分肯定了中国和阿拉伯国家在抗击新冠疫情过程中的密切合作，携手抗疫是打造阿中命运共同体的具体实践，也是双方发展互助互利关系的生动体现。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴认为，合作抗疫赋予阿中命运共同体新的时代内涵，阿中在抗疫中互相支持将促使双方关系更加紧密。

伊拉克政治分析人士纳杜姆·阿卜杜拉说，阿拉伯人民对中国提供医疗援助及派遣医疗专家组帮助抗疫深表敬意和赞赏。阿拉伯人民不会忘记中国的人道主义立场，中国是真正的朋友。

阿尔及利亚政治分析家萨利姆·哈马迪表示，经过共同抗疫，阿中战略伙伴关系得到进一步巩固和提升，双方必将在包括联合国在内的各个平台上进行更深入合作。

共建“一带一路”深化中阿关系

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米说，习近平主席的贺信体现了阿中传统友谊与友好关系。中国是阿拉伯世界的真正朋友，中国的“一带一路”倡议为参与其中的阿拉伯国家带来了实实在在的好处。

突尼斯政治分析家朱迈·贾斯米表示，正如贺信指出的，中方有关打造中阿命运共同体等倡议得到阿拉伯国家热情响应。“一带一路”项目实施有助于阿中人民加深了解，也有利于在相互尊重、合作和开放的基础上提升双方关系。

阿联酋扎耶德大学伊斯兰世界研究所前所长纳赛尔·阿里夫说，在阿拉伯国家面临各种挑战的时候，中国为解决一些地区和国际问题带来新方案，相信阿中务实合作在“一带一路”框架下将取得更大进展。

携手推动中阿合作迈上新台阶

巴勒斯坦外长顾问艾哈迈德·迪克说，中阿合作论坛第九届部长级会议是在全球抗疫背景下举行的，对加强阿中合作、深化阿中战略伙伴关系具有十分重要的意义。

卡塔尔文化中心研究部主任纳迪娅·阿勒穆迪哈克表示，中国与阿拉伯国家相互理解和支持，共同促进经济发展和地区稳定，此次会议召开无疑进一步密切了阿中关系，将推动双方合作迈上新台阶。

总部位于苏丹的阿拉伯－中国友好协会联合会执行主任阿里·优素福认为，此次会议召开的时机非常重要，中阿合作论坛已成为双方开展平等对话、加强务实合作的重要平台。阿中在共建“一带一路”等多个领域取得可喜成果，许多项目正在稳步推进。

德国－约旦大学政治学和社会学教授巴德尔·马迪指出，此次会议的召开将深化新时期阿中合作，为双方合作进行新规划。

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德表示，阿中双方本着开放包容的态度，坚持对话与沟通，这应成为国际社会和谐共处的典范。实际上，只有秉持这一原则才能推动包括中东在内的整个世界的发展与和平，共建人类命运共同体。

（新华社开罗7月6日电）