海内外侨胞点赞北京防疫成效

7月4日，北京市丰台区组织防疫人员、安全监察部门人员对社区、超市、公共场所进行大规模环境消毒及疫情隐患排查，全力保障市民生活和工作环境安全。图为当天，防疫人员在卢沟桥景区进行环境消毒。

新华社记者 李 欣摄

根据北京市疾控中心7月6日发布的数据，7月5日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例1例。北京市已连续8天出现确诊病例保持在较低的个位数水平，防控形势整体趋稳向好，但疫情传播风险尚在。

来之不易的防疫成果离不开一系列及时果断、精准到位的防控举措。无论是海外侨胞，还是国内侨胞，在接受本报记者采访时，都纷纷表达了对于北京有力有效应对疫情反弹的关心与称赞。

果断行动 堪称模板

谈及北京采取的防疫措施，泰国南部华助中心秘书长魏光磊最大的感受是“很果断”。近段时间，身在安徽老家的他一直通过手机、电视密切关注北京的防疫进展。“新发地聚集性疫情发生之后，北京第一时间进入战时状态，果断调高应急响应级别和防控策略，果断切断一切可能的病毒传播途径，精准防控路线堪称国内防疫模板。”

在北京生活工作的侨胞、侨眷对此感触更加深刻。北京市侨联委员、北京市京师律师事务所创始合伙人封跃平直言，北京的防疫工作信息透明、溯源迅速、检测有力，让北京的老百姓都吃了一粒“定心丸”。

“新发地发生聚集性疫情之后，政府第一时间公布信息，及时辟谣，避免了人心不安、哄抢物资等情况的出现。此外，一旦出现确诊病例，相关密切接触者都会进行集中医学观察。同时，政府大幅提升核酸检测能力，对重点行业、重点领域、重点地区人员进行核酸检测，这都有助于缓解老百姓的紧张心情。”封跃平说。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在7月6日的新闻发布会上表示，按照应检尽检、愿检尽检的原则，截至目前，全市核酸采样、核酸检测人数均已超过1100万，核酸检测为迅速发现控制传染源、有效阻断传播链条、防止疫情扩散发挥了重要作用。

“我的母亲已经80多岁，住在北京亚运村附近的一个小区。母亲告诉我，社区严格管控出入人员，执行政策非常到位。与此同时，社区工作人员经常主动联系居民尤其是老人，询问是否需要代买生活物资以及其他帮助，这让我们身在海外的子女特别放心。生活在北京的亲人近来也常和我感叹，政府的防控措施精准细致，实实在在地体现出政府对老百姓的利益和需求的高度重视。”澳大利亚悉尼华夏文化学校校长张晋说。

有的放矢 经验可鉴

庞星火在7月6日的发布会上介绍，当前北京疫情防控形势趋稳向好，先后对54个小区解除封控管理。在此之前，北京市公安局副局长潘绪宏表示，在继续保持对中高风险地区严管严控的基础上，自7月4日起，北京市低风险地区人员出京不再要求持有核酸检测阴性证明。

“通过一系列反应迅速、防范有力的防疫举措，同时吸取此前武汉战疫的经验，北京在这么短的时间内控制住疫情，这是值得称道的。而且，北京进行风险级别划定，采取‘点穴式’防控，减少对人民生活的影响，有的放矢。”美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄严忠说。

中国侨商联合会监事长、德迈国际产业集团董事长施乾平也认为，北京的防疫成效值得点赞。“新发地聚集性疫情发生之后，北京没有慌乱，而是及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，果断处置的姿态和精准防控的举措让人印象深刻。截至7月6日的最新数据显示，北京连续8天新增确诊病例为个位数，高风险地区仅剩1个，这非常了不起！”

身为美国侨胞的施乾平还关注到，北京此次应对疫情反弹的有效举措获得外媒以及相关领域专家的多方好评。“多国媒体称，北京的防疫经验值得思考，可供借鉴，为各国应对疫情反弹提供了启示。”

“世界卫生组织此前曾发出重要预警称，全球新冠病毒感染仍在继续扩大，一些国家或将出现第二波疫情。有了北京此次精准防控的经历和经验，我们对阻击第二波疫情有了更多信心，也对祖（籍）国在疫情防控常态化背景下的经济发展以及家乡亲人的生活工作更加放心。”魏光磊说，这是他与许多侨胞朋友的共识。

投资中国 信心不减

随着北京疫情得到控制，封跃平和同事们的工作已经基本回归正常节奏。无论是员工预约核酸检测，还是律所所在的社区开展防疫政策宣讲，都让封跃平感受到政府防疫举措的到位与高效。“我们的心里更有底了。”

不少侨商增加在华投资的计划也未受到疫情的影响。相反，北京快速有效、精准防控的一系列举措让他们的脚步迈得更加坚定。

安徽纯源镀膜科技有限公司董事长张心凤是一名新加坡华侨。前段时间，在国内疫情较为严峻的时刻，他选择从海外“逆行”回国，以最快的速度推进国内企业的复工复产。最近，因为公司的部分业务有北京的合作伙伴，他非常关心北京的防疫工作。“政府采取的措施以及取得的成果都让我们感到很安心。我们能够明显感受到，国内民心稳定，在坚决、果断、严格的防控措施之下，疫情不会对经济秩序以及日常生活造成太大影响。”张心凤说。

作为一名在华耕耘多年的侨商，施乾平有着相似的感受。国内疫情暴发初期，他的企业曾紧急投资转产口罩和口罩机，为国内抗击疫情贡献力量。

“目前，口罩和口罩机这两个生产项目都在正常运转之中，将会持续为疫情常态化防控提供有力保障。虽然疫情尚未完全消除，但是国内常态化疫情防控工作取得的成效带给我们很大的安全感。同时，最新数据显示，6月中国制造业采购经理指数出现回升，这表明中国经济正在逐步回暖。危机带给我们的不止有困难和压力，还有巨大的机会。”施乾平表示，下一步，他将带领集团加大在华投资，除了做好现有的业务板块之外，还将在医疗康养、智慧农业、高端智能装备、新材料等领域持续发力。“我们希望用实际行动为北京乃至整个中国的防疫成果点赞！”