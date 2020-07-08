7日，2020年全国高考正式拉开帷幕。各地多措并举，全力保障高考平稳举行。

内蒙古自治区建立多部门联合办公制度，自治区招生考试委员会有关成员单位在“自治区国家教育考试考务指挥中心”集中办公。据悉，内蒙古各级卫生健康部门、疾控机构和医疗单位积极参与高考期间疫情防控工作，对考生和涉考工作人员展开防疫知识和技能培训，协助考点制定防疫工作方案，专业评估、处置考中突发涉疫相关事务。

为抓好疫情防控，陕西宝鸡共设置98个备用隔离考场、配备160多名防控专业人员和32辆专用救护车。在陕西安康，汉滨区为各考点紧急安装空调286台。

在四川成都，交警部门引入智能交通系统为考生服务，当有考生需要回家取准考证时，可实时规划出最快路线。青羊区各考点特别增设一名防疫副主考，由当地卫生健康部门安排，专职负责涉疫常规工作和突发事件处置。

（综合本报记者龚仕建、王明峰、张枨报道）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 12 版）