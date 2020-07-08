在疫情大考中激活治理智慧

广大基层干部织密防护网，激活治理智慧，使社区在疫情大考中展示出较强的韧性

“急煞人了，能不能快点，这么多人等着呢。”排在周国忠前面的人不耐烦地催促。

正值下班高峰期，在小区门口，电瓶车排成长队，其中还夹杂着步行出入的居民，等着测体温、检查出入证，时不时会有居民因为排队时间过长，跟负责防控的工作人员发脾气。这是疫情防控中，社区进行封闭管理后，周国忠进出小区常能看到的场景，而这种现象不仅发生在他居住的苏州吴江区。

额温枪接触距离只有5厘米，人员一旦聚集，存在一定的安全隐患，而且不精准。基层干部和志愿者不惧风险坚守一线防控疫情，却不被个别人理解。连续担任过7届苏州市人大代表的周国忠陷入沉思：如何让基层干部防控更精细、更高效？他忽然想起某个单位使用的智能红外测温仪。这种仪器无需近距离接触，如果有人快速通过时体温异常，系统会立刻报警，并自动拍照。这时，对发热人员再采用体温计进行复测，可以确保不遗漏。

为了尽快减少防疫工作人员的压力，让群众尽早享受到高科技带来的便利，74岁的周国忠当起了“推销员”，和几个生产厂家了解产品性能及价格后，他又和多个小区物业沟通，但都被婉拒。

资金短缺是现实问题，如何破解？街道、社区、物业和企业经过多次会商，最后提出自愿申请、政府担保、分期支付、企业让利的方式购买，这个方法很快得到吴江区吴越锦源花园小区物业的积极响应。

接着，周国忠联系调研过的智慧社区管理研发生产单位，协调设备人员进场安装调试，仅用两天时间就让该小区居民用上智能测温设备。

“您体温正常，但是人脸识别通不过，不能进小区！”在吴越锦源花园小区门口，周国忠被保安拦下。

“这个‘智慧门神’的确非常智能，当有老人、儿童出入社区，家人马上能收到消息提醒，大大减轻了防疫一线工作人员的负担。”值守在社区门口的志愿者杨大爷说。

“面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国在两条战线同时开展抗疫斗争，一条是疫情防控第一线，另一条就是科研和物资生产。”疫情考验了城市的应急处理能力和公共卫生管理体系，广大基层干部织密防护网，激活治理智慧，使社区在疫情大考中展示出较强的韧性，成为迅速复工复产、恢复秩序活力的生力军。

今年以来，各地全面提升街区管理服务智能化水平，打造智慧街区、智慧照明、智慧安防等，让停车难、消防隐患等得到极大缓解，也提升了基层治理现代化水平。最近，周国忠还在各小区奔走，他希望多做一些调研，把智能停车、智慧守护等科技成果推广到更多社区，进一步提升社区居民的获得感、幸福感、安全感。

（作者为江苏苏州市吴江区东太湖苏河社区干部）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 11 版）