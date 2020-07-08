豫西多奇境。熊耳山在栾川县内蜿蜒曲折，造就了一道道秀美沟域，仓房村就藏在这深沟之中。

竹林幽径，古朴农家，空气中透着甜味儿。走近村口，乡村民宿“仓房人家”映入眼帘。

“快来，快来，屋里请！”民宿主人李银生把我们迎了进去，落座，沏茶，山泉水冲泡的毛尖清香四溢。

“老李，生意咋样？”

“这段时间缓过劲儿了，订单上来了，尤其节假日，房间都订满了。”李银生答道。

“当初咋想的开民宿？”

“穷日子过怕了。自打端起‘旅游碗’，吃上‘生态饭’，就甩掉了穷帽子，日子越过越红火。”李银生啜了口茶，打开了话匣子。

山村盼出路，风景咋才能变“钱景”

仓房村山清水秀，这片山水有李银生儿时的记忆，也曾经满是现实的无奈。

“山多、地瘦，过去日子过得不行。”老李想起当年直叹气，全家6口人，只有5亩地，还都是沟沟田、条条地，一年种一季玉米，一亩地打不下四五百斤。

“开荒山尖尖，种地天边边”，村里人一度扒坡种地、伐木砍竹，“山啃秃了一片又一片，还是挣不了几个钱。”李银生说。

种地不行，出去打工。和不少年轻人一样，李银生20岁那年到外面闯荡。可自己一没技术，二没文化，外出务工收入低、开销大，为了照顾体弱多病的父母，没几年他又回了村里。

仓房人祖辈守着好山水，却过着穷日子。村委会主任王青献记得，2013年全村年人均收入只有2000元左右，185户人家，贫困户就有112户。

“咱有胳膊有腿，咋还成了贫困户？”李银生心有不甘，发誓一定要把好日子挣回来。

和仓房村一岭之隔，重渡村在山的那边。一样的山水，一样的条件，光景却大不一样。前些年，靠着乡村旅游，重渡沟名声大噪，山那边的人们富了。到2013年底，重渡村年人均收入达到3万元，“家家小轿车，盖新房，绿水青山成了‘绿色银行’”。

李银生沾上了景区的光，他每天跑得勤，骑着电动三轮车把竹笋、木耳、香菇等山货卖到山那边。

仓房村人在思考。那段时间，村里人茶余饭后总在拉呱（聊天），过去仓房比重渡还强些，人家咋走到了前头？

“咱坡坡地里种一年，不如别人农家乐开一天！”

“不能再开山种田、上山砍竹了，得换个干法。”

“关键是他们村先通了柏油路，咱也得想法儿打通到沟口的路。”

在外闯过的李银生觉得，仓房村缺的不只是条柏油路，更需要一条脱贫路——向重渡村学，让山里的风景变“钱景”。

政策及时雨，村民开民宿卖风景

盼啥来啥。2013年元旦，从洛阳到栾川的高速公路通车，高速口通往重渡沟景区的公路途经仓房村。

“路通了，乡村旅游就有指望了！”李银生看到了希望。

可是，项目从哪来，钱从哪儿来？住宿、餐饮、基础设施，哪样都得不小的投入。

精准扶贫、精准脱贫，一项项好政策落地生根。

竹海野生动物园项目落户仓房村，村里的崎岖山地、茂盛竹林成了休闲好地方。通过山地流转，村民有租金、有分红，园区就业有工资，项目带动每年户均增收6000多元，还带来300万元务工收入。

“更主要的是，园区引来了人气，到旺季车都没地方停了。”李银生感到开农家乐的机会来了。

扶贫干部牵线对接，李银生把各项政策了解得门儿清：扶贫小额创业贷款10万元，免息；贫困户互保贷款3万元，也是免息；到户增收资金3000元，直接打到个人户头。还有，县里对发展乡村旅游的贫困户，最高补贴6万元。

10多万元政策资金，再加上贷款和自筹资金，李银生对自家房屋进行了改造，2015年底开起了乡村民宿，取名“仓房人家”。

刚干旅游两眼一抹黑，镇里组织起免费培训班，李银生和妻子认认真真当起了学生，从房间保洁、做饭到接待礼仪，两口子渐渐入了门。一有空，老李就跑到重渡沟取经，“学到才能赚到，多问问人家，不丢人！”“仓房人家”生意渐渐走上正轨，一年盈利七八万元。2016年，李银生全家脱了贫。

好生态也能富口袋，越来越多的村民尝到了甜头。仓房村制定了村规民约，严禁开荒种田，不再上山砍树，引导村民放下柴刀“种”风景。王青献说，现在村里开起42户农家宾馆，每户年均增收3万元。有的卖山货，有的家门口就业，去年底112户贫困户全部脱贫。

一道风景沟带火一条产业链。重渡沟柿子醋、红薯粉、山果饮料等农副产品身价大涨，去年产值达9600多万元，还带动了周边农民从事经商、运输、餐饮等，就业人数达3.5万人。

农家乐减量增效，守护好生态，一起富口袋

旅游饭就是生态饭吗？

“过去觉得对头，现在看也不一定。”李银生说，这两年重渡沟周边旅游火了，光自驾游客就翻了一番。游客多了，自然财源滚滚，可是污染也随之加重，景区一天的废水排放量最高达到8000吨。

“没了绿水青山，还能保住金山银山？”吃上旅游饭的乡亲又在考虑新问题。

政府引导，成立重渡沟景区管委会，重渡村与周边8个村携手实施“减量增效”——压减景区床位数量，提升服务质量，将农家宾馆升级为精品民宿。对分流到周边村里农家宾馆的游客，景区给予门票优惠。同时，加强污水处理等基础设施建设。

“说保护环境谁都支持，可是要减少床位，相当于从一家一户兜里掏钱，找谁都不愿干。”李银生坦言，刚开始许多人都在观望。

关键时候，重渡村老支书余长生站了出来，将自家农家乐的床位从50张减到了15张，打造了12间各具特色的精品房。房间少了，品位上去了，旺季一间房住一天能卖到1000元，老余一年赚了60多万元。

“有账算，在理儿！”李银生说，大家慢慢想通了，“减量增效”工作顺利推进。

守护好生态，周边一个个村庄也吃起旅游饭。新南村建起“铁路小镇”，信号灯、标志牌，乡间列车行驶在翠竹山水间。有了“火车”，大山“活”了，全村办起89户农家宾馆，户年均增收5000元以上。北乡村种植100亩梯田向日葵，赏花节吸引大量游客，花期过后，向日葵籽榨油销售。

“人不负青山，青山定不负人。”栾川县咬定生态扶贫，建起23个生态庄园、1442家农家宾馆，乡村旅游带动1.3万人脱贫，绿水青山正变成金山银山。

如今，李银生又有了新打算，为自家的民宿打品牌、上星级，下一步开发“竹”特色精品房，“俺算是认准了，这碗‘生态饭’才是长久饭！”

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 02 版）