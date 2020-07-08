吉林扩大失业保险保障范围

本报长春7月7日电 （记者李家鼎）吉林省人社厅会同省财政厅、省社保局日前联合印发《关于扩大失业保险保障范围的通知》，进一步强化对困难群体和失业人员的基本生活保障。

《通知》明确：要扩大失业保险保障范围，惠及所有参保失业人员。延长大龄失业人员领取失业保险金期限，对于领取失业保险金期满仍未就业且距法定退休年龄不足1年的失业人员，可继续享受失业保险金至法定退休年龄。2020年3月至12月，领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保失业人员，可以申领6个月的失业补助金。此外新政还规定，2020年5月至12月，对2019年1月1日之后参保不满1年的失业农民工，按照参保地城市低保标准，按月发放3个月的临时生活补助。对不裁员或少裁员的中小微企业，稳岗返还标准由企业及其职工上年度缴纳失业保险费的50%提高至100%。

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 08 版）