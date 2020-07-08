北京集中隔离人员分类分批解除隔离 七日内继续做好健康监测

本报北京7月7日电 （记者朱竞若、贺勇）7月6日零时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，这是自6月11日以来首次出现新增病例零增长。7月7日开始，新发地批发市场集中隔离期满人员经核酸检测合格后陆续解除隔离，正分批次有序开展转运安置工作。按照解除隔离人员的实际情况，第一批将转运安置5000多人。此外，新发地批发市场最后一轮消毒工作已经完成，经检测全部合格。首都疫情总体形势趋稳，防控策略成效显现，成功实现可防可控可预期。

7日中午，记者在位于南五环附近的一处集中隔离点看到，核酸检测合格人员陆续走出隔离点，分批登上转运安置车。丰台区有关负责人介绍，对不需要返回新发地市场的人员，经征求本人意见并明确去向后，安排其自行离开；对需要返回新发地市场取车取物的人员，将有序发车安排转运。

为做好转运安置工作，工作组多次研究部署转运安置流程、环节，制定了《转运安置工作手册》，精心做好人员分类、转运安置、人员入场离场、后续服务等准备工作，落实各项服务措施，做到环环紧扣，人员转运安置实现“人车对接、人物对接、人人对接”的闭环管理，确保转运安置工作安全有序。

新发地市场聚集性疫情发生以来，北京对新发地市场高风险人群进行了快速有效的集中隔离。第一类是风险等级高的新发地牛羊肉综合交易大楼隔离人员，采取“14+14”天的隔离观察措施。隔离期满核酸检测结果为阴性的方可解除隔离观察。第二类是新发地市场其他区域隔离人员，落实严格排查、筛查。对5月30日至6月13日未到过新发地市场牛羊肉综合交易大楼，且隔离人员同批次进入隔离点，隔离期间隔离点未出现阳性检出者的，经评估后可以实施隔离“14+7”天的相关政策，隔离期满核酸检测为阴性的可以解除隔离观察。

目前解除隔离的为第二类人员。按照要求，这些人员解除隔离后须对相关事项签字作出承诺，此后7日内进一步做好健康监测，外出做好个人防护，出现异常情况及时向所在地社区、村报告。

北京市疾控中心副主任庞星火表示，集中隔离人员分类分批解除隔离，并不意味着“警报解除”、万事大吉。新发地市场聚集性疫情的发生，说明北京依然面临疫情防控的压力和风险，绝不可掉以轻心。“零增长不代表零风险，未来一周也不排除有新增本土报告病例的可能性。需要市民继续做好自身防控不放松，严格遵守防控要求，履行疫情防控责任。各部门、各社区、各单位继续坚持落实防控措施不松懈，同舟共济，科学精准有效推进防控工作。”庞星火说。

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 02 版）