北京22小时内锁定新发地疫情风险地

“高考零失误，病例零新增，是今天北京最暖心的祝福、最感人的表达。”在昨日下午召开的北京市第144场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建介绍，7月6日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，自6月11日以来首次出现新增病例零增长。

在昨日的发布会上，北京还首次权威披露了本轮新发地疫情初期的流行病学调查细节：从6月11日西城区报告首例确诊病例到锁定新发地市场综合交易大厅负一层，历时不到22小时。另据北京青年报记者从发布会现场了解，从昨天下午起，新发地批发市场集中隔离期满且核酸检测合格人员陆续解除隔离，将分批次有序开展转运安置工作，第一批5000多人。新发地批发市场终末消杀工作已经完成，评价结果显示合格。

不到22小时即锁定新发地市场

在昨日下午的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了本轮新发地疫情初期的流调细节。

据庞星火介绍，6月11日，本市报告1例新冠肺炎确诊病例。当日，市区两级疾控中心专业人员第一时间进入病房对病例开展了详细的流行病学调查，借助信息化等手段帮助患者回顾了发病前14天的活动轨迹和接触人员，确定了38名密切接触者和所有可疑暴露场所。

根据调查结果，疾控部门专业人员迅速对上述病例到过的每一处场所进行了环境采样和检测，并对每一名密切接触者进行了调查和管理。6月12日凌晨，发现病例到访过的新发地市场综合交易大厅环境样本核酸检测阳性。

与此同时，北京又报告了第二例确诊病例。流行病学调查显示，该患者在发病前也曾到访过新发地市场综合交易大厅。凭着专业人员的敏感性及流行病学调查的经验，疾控中心专业人员很快判断出新发地市场可能为此次疫情的风险因素。

6月12日，疾控部门专业人员再次对新发地市场的环境和从业人员进行全面采样检测。当日发现40件环境标本核酸检测为阳性，45人咽拭子核酸阳性，均来自新发地市场交易大厅负一层的环境及从业者。

同时，疾控部门对6月12日新增的确诊病例进行调查，发现3例为新发地市场从业人员，2例曾到访过该市场，进一步验证了综合交易大厅负一层为此次疫情的共同风险地。此过程历时不到22小时。

核酸检测机构已扩充到184所

庞星火说，锁定疫情风险因素后，市疫情防控领导小组当即果断采取一系列措施，立即封闭了新发地市场、对市场周边小区实施封闭管理、对新发地市场从业人员进行集中医学观察等。此外，市区疾控人员继续对每例确诊病例的活动范围进行了细致的流行病学调查，并联合有关部门进行了核实和信息补充；对追踪到的可能密切接触者全部实施集中医学观察等严格管理措施。全市各镇街乡政府、各行各业对到访过新发地市场人员进行全面排查并实施居家隔离观察。

同时，本市根据国家卫生健康委及专家组的建议，迅速提升核酸检测能力，扩大核酸检测范围，对重点人群、重点行业和重点区域实施应检尽检，对广大市民愿检尽检。本市核酸检测机构从6月上旬的98所扩充到184所，日单检检测能力从10万人份提升到50万人份以上，6月11日以来，已完成超过1100万人次的检测量。

庞星火借高考作文题发出防疫提示

当前，疫情防控初效来之不易。庞星火提示，零增长不代表零风险，由于仍有数千人尚在进行隔离观察，还有31名无症状感染者，未来一周也不排除有新增本土报告病例的可能性，需要市民朋友继续保持高度警惕，做好自身防控不放松，严格遵守防控要求，履行疫情防控责任。各部门、各社区、各单位继续坚持落实防控措施不松懈，同舟共济，科学精准有效推进防控工作，绝不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。

在会上，庞星火还借用语文高考题“北斗系统55个卫星织成一张天网，每一颗都有自己的功用”之意，郑重提示广大市民，北京城市公共卫生安全的“天网”由生活、学习、工作在这个城市的每个市民织就，城市公共卫生安全需要每个市民朋友共同维护和营造。

集中隔离人员陆续解除隔离

北京市委宣传部副部长徐和建说，新发地市场疫情发生后，北京市在连续8天保持新增确诊病例个位数的基础上，首次实现零新增，但是零新增不等于零风险，需要持续加以巩固。

徐和建说，首都疫情防控总体形势趋稳，实现了可防可控可预期，进入了常态化防控的新阶段，要统筹抓好复工复产和疫情防控，各类市场、餐饮店、工地、酒店等防疫不能放松，紧盯人员密集、空间密闭场所和员工集体宿舍等风险区域，消除隐患。核酸检测要成为常态化防控下的常态项目，确保检测质量和效率。要持续做好核酸检测，做到重点人员动态随检、愿检尽检人员常态检测。检测结果要及时反馈。

此外，徐和建还带来了新发地市场相关人员的最新动态，从昨天下午开始，新发地批发市场集中隔离期满且核酸检测合格人员陆续解除隔离，将分批次有序开展转运安置工作，第一批5000多人。目前新发地批发市场终末消杀工作已经完成，评价结果显示合格。

提示

治愈后的新冠肺炎患者无传染性

公众应当怎样正确对待被感染以及康复后的新冠肺炎患者？国家卫健委新冠肺炎医疗救治组专家、首都医科大学附属北京朝阳医院副院长童朝晖说，对新冠肺炎患者进行康复和心理疏导是前一段时间治疗的延续，体现生命至上、人民至上的理念。全社会要关心关爱患者，要爱护和帮助康复的新冠肺炎患者。

童朝晖表示，新冠肺炎是病毒肺炎，具有传染性，传播性较强，但只要及时发现，早隔离、早治疗，95%的患者是可以治愈的。治愈后的新冠肺炎患者没有传染性，就跟普通肺炎出院患者一样，全社会都不应有任何歧视和恐惧的心理，要给予他们更多的关心、爱护和帮助。医护人员和媒体也要多宣传新冠肺炎知识，消除民众对感染及康复后的新冠肺炎患者的误解。

无症状感染者存在一定的传染性

北京目前尚有一些在观察的无症状感染者，他们是否存在传染风险？对此，童朝晖表示，所谓的无症状感染者包括两种：一种是隐性感染者，一种是处在潜伏期的患者。童朝晖解释，真正的无症状感染者除了核酸阳性外，没有任何症状，CT也是正常的，不符合新冠肺炎影像学特点，一般不需要治疗，因此并没有被纳入确诊病例中。

此外，还有一部分隐藏在无症状感染者中的患者，过了潜伏期就会出现症状，对这部分需要重视起来，只要出现症状立即归为确诊病例。童朝晖说，无症状感染者存在一定的传染性，但传染力一般比较弱。“要加强无症状感染者的甄别，采取合理的管理方式，做好健康监测，有效防止无症状感染者引起聚集性疫情。”

本组文/本报记者 蒋若静 李泽伟