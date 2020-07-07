中日友好医院：急重症患者核酸检测6小时内可出报告结果

人民网北京7月7日电（记者 鲍聪颖）7月7日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第144场新闻发布会上，中日友好医院副院长崔勇表示，新冠肺炎疫情发生以来，医院党委高度重视，按照国家卫生健康委和北京疫情防控工作领导小组的部署，始终保持政治站位，秉承人民至上、生命至上和实事求是精神，坚持底线思维、增强风险意识，科学防控、联防联控，一手抓疫情防控，一手抓医疗服务，充分发挥医疗服务的主体责任，全力参加首都疫情防控工作。截至6月30日，医院门急诊量75.7万人次，接诊发热患者2.2万人次，救治危急重症患者1410人次，门急诊手术6431台，门急诊量和手术量位居全市各大医疗机构前列，实现了全院医务人员和就诊患者零感染。

一是严格三级分诊，严把三道防线。中日友好医院严格执行院门口检疫、预检台分诊和诊室三级预检分诊，在急诊和发热门诊区域均实行封闭管理。门急诊建立三道防线，即：第一道高危防线，包括发热门诊-急诊-呼吸门诊-疑似隔离病房，建立专家实时会诊机制，实行24小时值班，保证对每例病例及时准确研判；第二道缓冲防线，先后设立四个综合病房，共计60张病床。新发地聚集性疫情发生后重启18张病床，保证医疗安全；第三道安全防线，即医疗区域，所有区域严格实施分级防护。

二是加强住院管理，强化急诊服务。动态调整病房收治规则，严格执行病房零陪住、零探视，同时，为保障患者权益，体现人文关怀，开通云探视服务。对急诊实施封闭式管理，实行单一出入口，急诊抢救室配备专业护理辅助人员，实施零陪护，降低聚集性交叉感染风险。畅通危急重症收治通道，全力保障危重孕产妇、胸痛、多发伤、脑卒中、急性消化道出血、急诊手术等急救通道。为协助抢救治疗，对急重症患者核酸检测，实现随时采样、随时送检、快速检查，实现了6小时内报告结果。

三是提升检测能力，全力做好筛查。作为国家呼吸系统疾病临床研究中心依托单位和北京市新冠肺炎后备定点医院，中日友好医院快速提升检测能力，加强核酸检测力量，先期实现6小时出报告。6月23日，武汉同济医院和湖北省中医院21名核酸检测人员支援中日友好医院，医院核酸检测能力迅速提升至1万人份/天，先后检出阳性4例，其中2例发热门诊患者，2例“愿检尽检”人员。医院在24小时内新建9个采样方舱，实施三类人群，即发热和症状可疑人员、应检尽检人员、愿检尽检人员的分类采样，减少了交叉感染风险。在新发地聚集性疫情发生后，启动对全院所有工作人员和学生共计5210人，全部实施核酸检测，结果均为阴性。同时，中日友好医院还派出一支由30名护士组成的核酸采样队，深入社区开展采样工作，截至7月2日共采集样本33625人份，确保了安定有序。

四是创新工作模式，提升服务质量。医院借助国家远程医疗与互联网医学中心平台，承接国家卫生健康委国家重症新冠肺炎远程会诊平台，完成各地30余例新冠肺炎重症病例会诊。同时，开展互联网+医疗服务，实施在线复诊+药品配送到家模式，完成院内信息系统改造、对接医保、药品配送企业招标等，完成慢病在线复诊1500余人次，药品配送到家300余例，受到患者充分肯定。医院在APP上开通核酸检测愿检尽检信息化绿色通道，实现预约挂号、缴费等流程全程无接触式操作，24小时可查询检测结果。启动患者服务中心，设置20个窗口，整合床位调配、病案处理、医保咨询、检查预约、入院出院费用结算、医保结算、出院带药、综合咨询等功能，为患者提供“一站式”服务，建立日间治疗中心、术前管理中心等为医疗服务提供了有力支撑。

下一步，中日友好医院将继续落实疫情防控常态化的相关措施，进一步完善平战结合和危机应对机制，坚持疫情防控和医疗服务两手抓，在国家卫生健康委和北京市主管部门领导下，履行好医疗机构国家队的责任，为首都疫情防控、为人民群众提供安全的医疗服务做出新的努力。