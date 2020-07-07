去年职工养老保险支出同比增28.8%

市人力社保局日前公布《2019年度北京市养老、失业和工伤保险事业发展情况报告》。报告显示，2019年，本市职工基本养老保险基金支出同比增长28.8%，社保降费措施为企业减负约236亿元。企业职工养老保险基金结余中2000亿元将用于投资运营。

2019年，职工基本养老保险基金收入2931.7亿元，同比增加312.1亿元，增长11.9%；基金支出2211.2亿元，同比增加495亿元，增长28.8%；基金当年结余720.5亿元。

2019年，城乡居民养老保障基金收入102.1亿元，基金支出92亿元，基金当年结余10.1亿元。

2019年，失业保险基金收入102亿元，同比减少2.7亿元，降低2.6%；基金支出92.7亿元，同比增加20.5亿元，增长28.4%；基金当年结余9.3亿元。

2019年，工伤保险基金收入45.1亿元，同比增加4.8亿元，增长12%；基金支出39.1亿元，同比增加2.6亿元，增长7%；基金当年结余6亿元。

自2019年5月1日起，城镇职工养老保险单位缴费比例降至16%，同时继续阶段性降低失业保险费率，调整社会保险缴费基数。降费措施实施后，2019年全年为企业减负约236亿元。

全年社会保险基金收入3180.9亿元，基金支出2435亿元，基金当年结余745.9亿元。为确保社保基金的保值增值，根据本市与全国社保基金理事会的投资管理合同，企业职工养老保险基金结余中2000亿元将用于投资运营，2018年底前已划转1500亿元，2019年完成其余500亿元的划转。（记者 代丽丽）