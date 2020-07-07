北京市纪委监委推动重点场所防疫与保供稳价两手抓

笔者日前从市纪委监委获悉，新发地批发市场聚集性疫情发生后，市纪委监委围绕重点场所疫情防控和保供稳价工作，跟进监督、精准监督、全程监督，督促相关职能部门加大监管力度，切实防止疫情扩散蔓延，同时做好市场保供稳价工作。

市纪委监委主要负责人带队、委领导班子成员参与，相关监督检查室和派驻纪检监察组全员上阵，直插重点市场一线，对相关职能部门围绕蔬菜、水果、生鲜、冷冻畜禽肉类、水产品等重点品类，以及食品集中交易市场、冷冻库房、超市、便利店等重点监管对象履行监管职责的情况跟进监督，督促全面排查食品安全风险隐患，确保食品安全监管责任落地。

驻市市场监管局纪检监察组采用现场督查、约谈提醒、数据筛查等监督手段，督促驻在部门全面加强食品流通、购货查验、餐饮服务、销售溯源凭证等重点环节监督检查。进一步压实各区市场监管部门主体责任、属地责任和监管责任，督促组织专业力量对辖区重点业态、高风险食品有针对性地开展抽检和执法，严厉打击违法经营行为。

各区纪委监委闻令而动、靠前监督，确保农贸市场疫情防控工作落实落细。朝阳区纪委监委对农贸市场疫情防控监督中发现的28项问题下发6份检查提醒函、督办单、建议书；海淀区纪委监委督促完成18家农贸市场、5120家餐饮服务单位的环境消杀；丰台区纪委监委派出12个监督检查组开展拉网式筛查；大兴区纪委监委深入10家海鲜、农副产品市场等开展现场监督。

推动做好重点场所防疫工作的同时，全市各级纪检监察机关督促商务、市场监管等职能部门，统筹做好货源调拨，加大对米面油、肉蛋奶、果菜茶等生活必需品的监督检查力度，对趁机囤积居奇、扰乱市场秩序的不法行为，从严从重查处，确保“米袋子”“菜篮子”供应充足、价格平稳。针对12345市民服务热线有关食品安全和价格方面的群众诉求，督促各部门履职尽责，对弄虚作假、形式主义官僚主义等问题进行分类处置、靶向监督，对市民举报的78件价格违法线索一一核查、逐项清零，做到件件有着落、事事有回音。（通讯员 王超）