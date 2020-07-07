强化集约高效发展 确保首都食品安全供应

昨天，市委副书记、市长陈吉宁在通州区、朝阳区调研冷链仓储物流企业运营及项目建设，并检查疫情防控措施落实情况。

京东集团北京生鲜一号库是集团在京大型冷库之一，在京东物流冷链配送体系中发挥着重要节点作用。京东物流持续加强在京仓储、转运、包装、配送能力建设，改造升级传统购销体系，有效降低物流成本、提高物流效率。陈吉宁在冷库中实地察看冷链货品集中仓储、分封包装、配送运行等情况，检查冷链物流防疫措施落实情况，并与京东物流负责人深入交流。他指出，京东作为在京成立、面向全球市场的知名企业，为疫情防控下保障首都市民生活必需品供应作出了积极贡献。要总结经验做法，进一步优化运行模式，发挥市场机制作用，有效整合供需环节，合理规划冷链设施布局，加强冷链物流行业标准化、集约化、科技化建设，推动实现物品全程可追溯，疫情期间要严格落实“四方责任”，有针对性地提高抽检频次，切实保障冷链配送安全。

随后，陈吉宁来到建设中的北京鲜活农产品流通中心，了解项目规划建设和首农食品集团现有冷链仓储物流运营情况，并实地察看工程进度。陈吉宁要求首农食品集团进一步优化项目设计，实现高水平运营，为保障首都农产品安全供应发挥应有作用。

副市长杨晋柏、市政府秘书长靳伟一同调研检查。（记者 王皓）