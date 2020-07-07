黑龙江：中华大粮仓激发内生动力谋振兴

【新时代 新实践·育新机开新局】

党中央对黑龙江改革发展始终高度重视。党的十八大以来，习近平总书记两次赴黑龙江考察调研，作出重要指示，为新时代黑龙江振兴发展指明了前进方向、提供了根本遵循。黑龙江全面贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示精神，解放思想、深化改革、加速经济发展方式转变和产业结构调整。

行走在龙江大地，充分感受到各行各业迸发出的蓬勃生机：“屏对屏”技术指导、“指尖”备春耕，现代化大农业助力“中国饭碗”端得更牢；加快政务改革、靠前服务，黑龙江“百大项目”实现开春即开工；企业复产，危机中寻求转型，改革中突破创新，抢工期、保订单，成绩不俗……

关键词：现代大农业 大项目建设 复工复产

1.现代化大农业端牢“中国饭碗”

盛夏时节，走进北大荒农垦集团有限公司建三江分公司（管理局）七星农场，万亩稻田一望无垠，千里沃野，郁郁葱葱。

手里有粮，心里不慌。北大荒农垦集团有限公司粮食总产量约占黑龙江全省三成，每年提供的商品粮占全国省际间调出量的15%左右，能够保障1.5亿城乡居民一年的口粮供应。在当前全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂的情况下，保障国家粮食安全意义重大。

“我们牢记习近平总书记的嘱托，集团充分发挥装备能力强、组织化程度高、技术保障有力等优势，以农业标准化示范为引领，大力推行种、肥、药、轮、耕、技‘六统一’，全面推广秸秆全量还田、无人驾驶拖拉机、卫星导航精密播种、分层定位定量施肥、高产栽培模式等新技术，5月15日，完成旱田作物播种任务，实现了全作物、全面积100%播在丰产期。”北大荒农垦集团有限公司（黑龙江省农垦总局）党委书记王守聪说。

眼下，正是夏管关键时期，垦区各地加强技术指导，提高田间管理水平，为全年农业丰产丰收奠定坚实基础。

在洪河农场，水稻已经进入分蘖期，为防止低温降雨给苗情长势带来不利影响，农技人员应用先进仪器设备，实时精准地监测土壤温度，改善土壤环境。“得益于前期育苗全部采用水稻智能化催芽技术，现在看，低温对大田并没有造成太大的影响。”洪河农场农业发展部工作人员张红雷说。

“咱们现在看到的这个画面，是农场农业生产经营大数据的应用界面，自然环境、生产种植、资源资产、业务管理情况一目了然。”在七星农场农业物联网综合服务信息化平台前，农场副场长韩天甲一边演示一边介绍。

韩天甲说：“我们建有200个监测点、20个小型气象站、20套地下水位监测装置等设备，覆盖122万亩耕地，可以自动提取农作物生长环境的各项要素信息。同时，通过对农业大数据的收集分析，逐步实现农业生产智能化。借助物联网平台的大数据，打造食品质量安全可追溯系统。”

给农业插上科技的翅膀，传统农业正在向现代化大农业、智慧农业蝶变，“中国饭碗”端得更牢。

北大荒农垦集团在综合机械化率达到99.9%基础上，大力推进水稻、玉米和大豆全程机械化，广泛采用无人机械耕作、管理和收获，“无人化”作业率占到50%以上，108个农场全部采用数字信息管理系统，“数字农场”“智慧北大荒”建设稳步进行。

2.“百大项目”开工 为高质量发展蓄能

端午假期，在黑龙江漠河，全省最北端，黑龙江省“百大项目”之一——省道“连崟至阿木尔”改扩建工程现场，700多名建设者加班加点，开展“百日攻坚会战”。据连阿公路项目建设指挥部副指挥韩东禹介绍，公路全长近105公里，预计今年10月通车。通车后，将成为连崟口岸通往漠河市的主要边贸通道之一。“在省市各部门的大力支持和贴心服务下，我们有信心确保工期不延、质量不降。”韩东禹说。

受疫情冲击，黑龙江经济社会发展速度放缓，但越是困难，越要鼓足干劲。黑龙江省将大项目建设作为助推经济发展的重要“引擎”。面对疫情给项目建设带来的挑战，各级政府和相关部门转变思想，变被动为主动，开通“绿色通道”，实施专班推进，当好项目“服务员”，以只争朝夕的劲头，全力以赴加快建设，为黑龙江高质量发展蓄能。

“今年‘百大项目’呈现谋划启动早、数量和投资总额大幅增加、产业项目占比提高三个特点。”黑龙江省发展和改革委员会副主任白祥和介绍，“疫情防控时期，我们出台了相关政策，明确对重点项目建设实行‘减程序、减环节、减时间、减接触’措施，投资项目审批全部线上办，利用容缺审批、容缺核准马上办，把公共卫生防控能力、物资储备体系、公共环境卫生等补短板项目纳入‘百大项目’推进。”

从年初到现在，哈尔滨市发展和改革委员会重大项目推进处处长郭金龙一直很忙，与项目单位对接、到现场调研建设进度、跟踪解决影响企业建设的难题。为服务大项目顺利开工建设，他在微信里建了各种沟通群，“累是肯定的，但看到一个个大项目顺利开工建设，看到城市的发展变化，心里充满自豪感”。

在绥化市经济技术开发区，黑龙江新和成生物科技有限公司生物发酵产业园项目二期正在加紧建设，项目将生物创新技术应用到玉米深加工中，通过拉长玉米产业链条，提升产品附加值，促进农民增产增收。全部建成投产后，年加工玉米量将突破200万吨，产值突破百亿元。绥化市把招商引资作为拉动地方经济发展的主“菜单”，创新招商方式方法，变“面对面”为“屏对屏”招商，“键对键”沟通，加大项目谋划与储备力度。“我们在线下通过网上大数据筛选，研判项目前景、信用状况、投资能力及项目需求等情况，提供本地相关资源匹配情况，全力配合做好项目对接前期调研。”绥化市经济合作局副局长曹鹏说。

据黑龙江省发布的数据显示，今年全省确立的重点大项目总数达到500个，较去年增加390个，总投资超过1万亿元。截至目前，“百大项目”已开工356个，开工率71.2%。

3.改革创新引领 危中寻机求变

今年5月以来，哈电集团海外项目建设好消息接踵而至：哈电集团总承包的中东地区首个清洁煤电站阿联酋迪拜哈斯彦清洁燃煤电站项目1号机组成功并网、厄瓜多尔美纳斯水电项目土建工程实现最终移交……

作为老牌制造业企业，受疫情影响，哈电集团面临市场开发难度加大、进口配套件和原材料采购困难、海外项目执行考验等诸多难题。“在克服困难中发展是企业的永恒课题。”哈电集团党委书记、董事长斯泽夫表示：“我们要以习近平总书记的重要讲话精神为指引，用全面、辩证、长远的眼光看待当前的困难、风险、挑战，在危机中育新机，于变局中开新局。”

贯彻新发展理念，哈电集团加强资本运作、优化资源配置，不断探索产融结合的新模式，加快企业转型发展。今年6月，企业先后与香港新华集团、黑龙江省人民政府、天津市人民政府合作，在新能源产业、金融服务、高端技术开发、环保工程和其他国际贸易等领域谋求新发展。

今年一季度，中车齐车集团有限公司也交出了令人满意的答卷。自2月中旬复工复产以来，中车齐车公司依托信息化平台，与多部门配合，成功打通产业链、供应链上的“堵点”，连接了“断点”，订单量不降反升。

3月4日，出口澳大利亚的134辆煤炭漏斗车装船发运；3月9日，首批出口必和必拓公司的矿石车装车发运；4月9日，出口韩国的浓硫酸罐车发运；一季度末，中车齐车集团有限公司完成中国国家铁路集团有限公司四列212辆C70E型敞车和一列46辆NX70型平车订单……

老牌制造企业在革新中求发展，传统森工企业通过改革焕发新生机。6月17日上午，中国龙江森工集团有限公司首家混合所有制改革企业——黑龙江森工药业有限责任公司揭牌成立。“改革，不仅是企业名称的变化，更是推动现代企业制度创新，实现三方合作共赢的开端。”山河屯林业局有限公司党委书记、董事长刘华领说。

黑龙江森工药业的前身山河屯林业局有限公司哈尔滨三木制药厂，因受经营管理体制机制、医药市场环境、品种单一老化等多方面制约和影响，面临生存危机。为摆脱企业发展窘境，龙江森工集团从转换企业体制机制入手，将三木制药厂与独占市场新品种优势的黑龙江绿生源中草药种植有限公司和具有一流营销团队的江西贝瓦药业公司两家企业整合，通过混理念、混资金、混技术、混平台、混市场等实现优势互补。企业销售额同比增加一倍以上，并实现利润大幅提升，一举打破曾连续亏损的局面。

企业顺利复工复产，是黑龙江省推进政务改革、持续优化营商环境的结果。建立政务服务数据共享、政务服务大厅设立企业复工复产专区、复工复产服务保障情况，纳入各地年度目标责任制考核……黑龙江省营商环境建设监督局10项服务、省财政厅金融支持复工复产黄金10条、省生态环境厅16项举措等一揽子政策，为企业复工复产保驾护航。目前，全省规上工业企业已复工3454户，复工率98.6％，员工返岗率97.4％。

（本报记者 张士英）