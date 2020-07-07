印度一癌症医院暴发聚集感染：10天约100人确诊

据《今日印度》报道，当地时间5日，印度官员称，位于奥里萨邦科塔克(Cuttack)市的一家癌症医院，在过去10天内，约有100多人的新冠病毒检测呈阳性，包括病人、护理人员和医护人员等，当局下令对这一情况进行调查。

据报道，印度官员称，截至目前，科塔克报告了190例新冠确诊病例，其中过去三天发现了144例，多数来自这一癌症医院。

在该医院接受治疗的癌症患者认为，是当局的疏忽导致医院疫情暴发。一名病人说，“正是因为癌症医院的疏忽和随意，才使得一个病人带来了新冠病毒，然后感染了整个医院。”

印度警方表示，当地时间4日晚，该医院内部分新冠病毒检测呈阳性的病患，被送往了该邦首府城市布巴内斯瓦尔(Bhubaneswar)的一所新冠定点医院。

市政当局已宣布，为了追踪接触者，该地区完全关闭直至8日。消息人士称，如果情况没有改善，关闭可能会进一步延长。

据印度卫生部门6日上午公布的数据，过去24小时，印度全国新增24248例新冠病毒感染病例，累计达697413例。