热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

印度一癌症医院暴发聚集感染：10天约100人确诊

2020年07月07日08:36 来源：中国新闻网

据《今日印度》报道，当地时间5日，印度官员称，位于奥里萨邦科塔克(Cuttack)市的一家癌症医院，在过去10天内，约有100多人的新冠病毒检测呈阳性，包括病人、护理人员和医护人员等，当局下令对这一情况进行调查。

据报道，印度官员称，截至目前，科塔克报告了190例新冠确诊病例，其中过去三天发现了144例，多数来自这一癌症医院。

在该医院接受治疗的癌症患者认为，是当局的疏忽导致医院疫情暴发。一名病人说，“正是因为癌症医院的疏忽和随意，才使得一个病人带来了新冠病毒，然后感染了整个医院。”

印度警方表示，当地时间4日晚，该医院内部分新冠病毒检测呈阳性的病患，被送往了该邦首府城市布巴内斯瓦尔(Bhubaneswar)的一所新冠定点医院。

市政当局已宣布，为了追踪接触者，该地区完全关闭直至8日。消息人士称，如果情况没有改善，关闭可能会进一步延长。

据印度卫生部门6日上午公布的数据，过去24小时，印度全国新增24248例新冠病毒感染病例，累计达697413例。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn