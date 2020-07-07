抗击疫情的15个日夜

北京天坛医院两个PCR实验室全速运转，准确筛查出多名新冠肺炎患者。

天坛医院供图

北京市丰台区一处集中采样点，北京天坛医院核酸采样队连夜为居民采集咽拭子。

天坛医院供图

这是一场与病毒的赛跑。

北京新发地市场周边唯一一家三甲综合医院，大量发热患者、新发地市场接触者短时间内涌入，确诊患者数量不断攀升……如何尽可能拦截疫情扩散，确保医院安全、患者安全？北京天坛医院交上了一份优秀的答卷。

短兵相接

“不能等疫情起来再防御”

6月12日中午，周五。北京市连续56天没有新增病例，北京天坛医院新冠肺炎疫情防控办公室（简称“防控办”）的成员们正在为医院全面复产复工忙碌着。

上午10时左右，两名患者走进了发热门诊，同为新发地市场运送海鲜的司机。后来他们成为这次疫情中北京天坛医院确诊的1号和2号患者。

“胸部CT检查显示，其中一名患者肺部具有新冠肺炎患者的典型特征，结合两人发热、干咳等症状，我们怀疑这两人高度疑似。”感染科主任王宝增说，这两名患者住在一起，同时发病，属于聚集性病例，需要密切关注。

两名患者被立即隔离在一间单独的诊室，感染科医生刘志达随后对两名患者进行了详细的流行病学调查。“他们交叉点一个是住所，一个是新发地市场。”这是刘志达第一次在流行病学调查记录上写下“新发地”三个字，情况迅速上报给医院。

12时30分，两名患者被分别安置进负压病房。情况被迅速上报。同时，与新发地市场有关的信息通过各种渠道迅速汇集而来：6月11日确诊的西城区患者与丰台区另两个疑似病例（此时尚未确诊）的活动轨迹在新发地市场有交集；新发地市场部分环境和物表病毒检测呈阳性……

北京天坛医院医务处副处长王晓岩记得，当时自己“心里一紧”：“种种迹象都把源头指向新发地市场，疫情扩散的风险很大。作为距离新发地市场最近的三甲医院，我们可能要面对复杂的局面，不能等疫情真的起来再被动防御。”

在最短时间内，医院迅速做出反应：发热门诊医护人员分诊时口头询问患者近期是否去过新发地市场，凡是有新发地市场接触史的发热患者，一律进行新冠肺炎核酸、抗体，血常规和胸部CT的“1+3”检查；感染科立即通知1号2号患者的密切接触者，尽快到医院进行检查；感染科医护人员立即就位，准备防护物资，随时准备应对更多的患者……

16时30分，一位附近饭馆的服务员因为干咳、发热等症状来到发热门诊，几个小时后，她成为确诊的3号患者。

17时，1号2号患者的核酸检测结果出来了，“强阳性”，结合其他检查结果，确诊。

傍晚，在医护人员一再催促下，1号2号患者的密切接触者，他们的老板和一位同住者终于来到医院。询问得知，老板前几天得了“肺炎”，在私人诊所治疗后自觉已经好转。他后来成为了4号确诊患者。

18时左右，医院的防控再一次升级：注意有新发地市场接触史的患者；封闭医院部分出入口，对人员出入进行管理；加强门诊大厅等各处测温……

20时，王晓岩接到消息，3号4号患者确诊，“这么短时间确诊了4例，情况不妙”。

防控升级

“现在我们就是前线”

北京天坛医院常务副院长王拥军几乎彻夜未眠，随时和防控办保持联系，了解医院确诊患者的情况。同时，从北京市医管中心、卫生健康委到市领导，都时刻关注着天坛医院的情况。

6月13日，情况又有了新变化：确诊人数持续增加；新发地市场凌晨关闭、周边社区封闭的消息引发担忧，越来越多有新发地市场接触史的群众来到医院，要求进行核酸检测；发热门诊接诊患者比之前翻了几番，几近饱和，防止院内感染的压力巨大。

好消息是，此前采取的措施均已连夜落实到位：检验科抽调后备力量，两个PCR实验室“火力全开”，全部用于新冠肺炎核酸检测；药品设备物资管理部启动应急预案，与采购部门一起多方筹备防控物资。“到13日早晨，我们储备了至少一个月用量的防护物资。”药品设备物资管理部主任张英说。

“不要等疫情暴发了我们再去想办法弥补，现在我们就是前线，措施必须有前瞻性，必须果断有力。”王拥军要求，调整医院工作侧重点，所有防控措施全部落地，按照“防控疫情最前哨”的标准采取防控措施。

防控办在前一天紧急采取的措施基础上，提出了加强预检分诊和流行病学调查、保持一米线防止人员聚集、加强医护人员个人防护、门诊和病房设立隔离房间、恢复入院患者二次核酸筛查、严格执行病房不陪住不探视等8条措施。

同时，医院取消所有假期，任何人不得离京，不得到外院会诊、手术，参加学术活动等。对全院近期有新发地市场等重点区域接触史的职工、工作人员，以及全部住院人员中近期有新发地市场接触史的人员，逐一进行核酸检测。

在发热门诊，来自各科室的医护人员支援力量迅速补充到位，发热门诊、感染科病房全速运转；为了缓解人员聚集和人流交叉，医学工程处和总务与规划建设处紧急购买安装两顶帐篷，作为发热门诊的缓冲区；将急诊CT作为发热患者专用，规划从发热门诊到急诊CT室的路线和等候区，将急诊家属等候区暂时调整到室外阴凉处，避免与发热患者交叉。

在病房，三人间调整为两人间，保证患者间的安全距离；除急危重症外，减少住院人数，停止探视，避免人员聚集。

“涉及疫情防控，一切事情都是在依法依规的前提下特事特办、马上落实，这种速度确保了我们和疫情赛跑时不落下风。”医学工程处副处长赵蕾说。

站稳脚跟

“不断超过它，才能遏制它”

6月19日，新发地市场疫情出现整整一周。

下午下班前，防控办召开紧急会议，部署了利用周末两天必须完成的若干个“百分之百”：全院所有人员核酸检测必须百分之百完成，实现“应检尽检”“应查尽查”；对全院所有人员再进行一次流行病学调查，必须做到人员百分之百覆盖，调查结果由科室主任、支部书记双签字负责；全院人员疫情防控的培训和考核必须百分之百完成，且培训和考核情况纳入疫情防控档案；全院不留死角地进行一次清洁和消毒。

会议结束前，一向温和的王拥军突然撂下狠话：“如果有科主任瞒报信息、不配合防疫工作，就地免职！”

整个医院迅速地行动起来。抽调50余名经验丰富的护士进行采样，检验科24小时全负荷运转，在两天多的时间内完成全院职工、第三方人员、进修医生的核酸检测，结果全部为阴性。全员培训考核、全员流行病学调查如期完成，全部实现“百分之百”。覆盖全院的清洁消毒工作全部完成，医院环境焕然一新。

除此之外，医院还承担了外援的任务：一支由50名经验丰富的医护人员组成的采样队，承担丰台区和北京市交办的集中采样任务，不分昼夜奋战在社区、学校、村庄。

“经过15个日夜的追逐，到目前为止，只要新冠肺炎感染者到北京天坛医院就诊，我们没有一例遗漏，全部第一时间确诊。”检验科主任张国军说，“第一时间”“零误差”的诊断有效防止了感染者在往返就医和工作生活过程中传染给密切接触者。同时，医院医疗秩序正常，继续为患者提供优质医疗服务。

“前15天的工作，只能说我们在突然出现的疫情面前站稳了脚跟，远谈不到说‘胜利’的时候。”王拥军说，“面对疫情，我们是在赛跑，不断超过它，才能遏制它。”